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經濟

香港地產

外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶

【明報專訊】隨着租金持續上升，加上本港銀行拆息下跌，市場接連錄得租客轉租為買個案，其中一名原租住大嶼山愉景灣之外籍租客，最新以1800萬元轉租為買，入市同區一個3房單位自住。

中原地產分行經理丘祥麟表示，上述成交位於愉景灣海澄湖畔一段38座高層A室，實用面積1604方呎，3房1套間隔，望山景，以1800萬元易手，實呎11,222元，買家為外籍人士，原於愉景灣租樓，見近期息口回落，樓價亦接近低位，因此決定轉租為買，入市單位自用。原業主2009年1215萬元購入，持貨約16年，帳面獲利585萬元，單位期內升值近五成。

租客505萬購大興花園3房戶

事實上，多個新界地區均有租轉買個案，中原地產分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門大興花園2期9座高層D室，實用面積587方呎，3房1套間隔，以505萬元易手，實呎8603元。買家為區內租客，見供樓平過租樓，於是轉租為買。原業主2015年8月480萬元購入，持貨約10年，帳面獲利25萬元或約5%。不過若連使費計，料實際近平手離場。

租轉買446萬入市嘉湖3房單位

鍾又表示，屯門本月上半月累錄約80宗二手成交，與上月同期約70多宗相若，其中大興花園佔6宗成交，平均實呎8212元。

另美聯分行營業經理黃信豪表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座低層H室，實用面積544方呎，3房間隔，以446萬元易手，實呎8199元，買家原為租客，因現時租金持續上漲，加上現時拆息回落，有感樓市見底，故趁機購入單位自住。原業主2016年388萬元購入，帳面獲利約58萬元或15%。

不過，部份新晉市區屋苑，卻續錄蝕讓。美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，位於將軍澳南的藍塘傲，8座中層F室，實用面積約406方呎，1房間隔，區外首置客以572萬元承接，實呎約14,089元，屬市價水平。

藍塘傲1房572萬沽 8年實蝕17%

原業主於2017年4月以約653萬元一手購入，持貨約8年，現帳面蝕讓約81萬元或約12.4%，連使費料實蝕約110萬元，蝕幅約17%。

相關字詞﹕外籍客入市 蝕讓成交 轉租為買 藍塘傲 嘉湖山莊 大興花園 愉景灣

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