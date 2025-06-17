明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：港股贏家主導 料持續強勢

【明報專訊】恒生指數昨日上升168點，收報24,060點，主板成交2292億元。昨日上升5%或以上的港股數目達到262隻，下跌5%或以上的股份只有122隻。整體港股1327隻上升、787隻下跌。港股瞬間回復命中率偏高的市况，贏家主導之下，強勢預料能持續。

《明報》港股數據庫顯示，30個涵蓋行業當中，昨日有26個行業錄得上升，亦反映市况單邊向好。以色列及伊朗戰事對股市影響很有限，反而周一早段，國家統計局公布一連串中國經濟數據表現不錯，其中最受關注的是5月份社會消費品零售總額按年升6.4%，勝市場預期。市場同時消化短線好消息及壞消息，港股仍向好的方向走，屬理想現象。

數據庫涵蓋的30個行業中，軟件服務表現最標青，昨日平均升幅3.07%，科技器材上升1.5%，可見資金偏好於科技股。

江蘇寧滬安徽皖通候調整才吸

雖然醫療保健板塊平均下跌0.87%，多頭排列股份名單當中，個股生科股仍錄得上漲，其中，歌禮製藥（1672）續升12.5%破頂。除此之外，強勢股亦包括奶股、公路股，江蘇寧滬（0177）及安徽皖通（0995）兩隻公路股，甚至開始拋物線模式加速上升，有見及公路股趨向防守性，日常波幅理應不大，趨勢走向亢奮的話，還是等候調整才考慮吸納。

之前上周本欄曾提及的德昌電機（0179），似乎面對調整壓力不大，已屆分段吸納之時。德昌二十多年前曾成為藍籌股，以汽車及工業用摩打聞名，曾為全球最大微型摩打生產商，及後被日本電產所取代，股價經歷迷失20年。踏入今年，成交突然變得活躍，其間股價上升逾1倍，似乎有些因素令該股份突然獲得投資者追捧。

德昌電機近年涉足於人工智能概念，較值得注意的是近期推出的液冷泵浦產品，該產品可用於高速數據中心之中，應付人工智能運算需求。液冷泵浦屬人工智能GPU使用的液冷設備當中，其中一項重要零件，幫助液冷設備為GPU提供散熱，增加穩定性。德昌作為一代工業龍頭，往績很理想，成功開發AI供應鏈產品，自然引來憧憬。

德昌中線博挑戰30元關

德昌目前歷史市盈率10倍、市帳率1倍，其摩打業務收入本身缺乏增長前景，卻有其穩定性。估值目前只略為反映AI概念，預計液冷泵浦產品可為德昌帶來可觀增長，無論業績及估值均能推升。

德昌之前醞釀潛伏底時間接近3年，踏入今年2月大成交向上突破後，走勢持續向好，最近僅整固回氣，成交逐步縮減，卻未見股價明顯回調，反映持貨者惜售，倘有資金加持便可再破頂。

德昌後市有望突破2017年高位26.65元，暫時可視為首個目標價，中線博挑戰30元關口，止蝕位可定於18.7元，這個位置是5月22日至6月11日期間升浪的黃金比率0.618倍。

[楊智佳 數據尋寶]

相關字詞﹕楊智佳 數據尋寶

上 / 下一篇新聞

內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持
內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持
房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大
房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大
上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市
上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市
海天味業集資額擬加碼至101億
海天味業集資額擬加碼至101億
高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升
高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升
彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價
彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價
港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」
港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」
港交所：20新股擬各籌逾10億美元
港交所：20新股擬各籌逾10億美元
大家樂全年少賺三成 派息比率續100%
大家樂全年少賺三成 派息比率續100%
有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成
有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成
鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢
鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢
開雲挖角雷諾CEO 股價彈 集團負債逾百億歐元 Gucci增長乏力
開雲挖角雷諾CEO 股價彈 集團負債逾百億歐元 Gucci增長乏力
憧憬中東局勢可控 道指早段升500點
憧憬中東局勢可控 道指早段升500點
空巴獲沙特1326億訂單
空巴獲沙特1326億訂單
張兆聰：海天上市首日 宜有賺即走
張兆聰：海天上市首日 宜有賺即走
港元定存PAO Bank一個月年利率見16厘
港元定存PAO Bank一個月年利率見16厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元
黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元
梁天卓：父親的存在感
梁天卓：父親的存在感
吳雷鈞：「醜萌」經濟崛起 解碼Labubu背後成功邏輯
吳雷鈞：「醜萌」經濟崛起 解碼Labubu背後成功邏輯
薛偉傑：大批「星鏈」衛星墜毁 馬斯克太空雄心遇挫
薛偉傑：大批「星鏈」衛星墜毁 馬斯克太空雄心遇挫
技術取勝：快手或破高位再上
技術取勝：快手或破高位再上
何民傑：善用港優勢 打造穩定幣交易中心
何民傑：善用港優勢 打造穩定幣交易中心
周顯：泡泡瑪特是軟實力表現
周顯：泡泡瑪特是軟實力表現
湯文亮：稀土是什麼？
湯文亮：稀土是什麼？
滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙
滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙
利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗
利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗
外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶
外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶
外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高
外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高
接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖
接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖