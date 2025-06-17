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經濟
2025年6月17日星期二
技術取勝
投資策略
內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持
房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大
上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市
海天味業集資額擬加碼至101億
高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升
彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價
港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」
港交所：20新股擬各籌逾10億美元
大家樂全年少賺三成 派息比率續100%
有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成
鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢
開雲挖角雷諾CEO 股價彈 集團負債逾百億歐元 Gucci增長乏力
憧憬中東局勢可控 道指早段升500點
空巴獲沙特1326億訂單
張兆聰：海天上市首日 宜有賺即走
港元定存PAO Bank一個月年利率見16厘
美元定存高息精選
黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元
梁天卓：父親的存在感
吳雷鈞：「醜萌」經濟崛起 解碼Labubu背後成功邏輯
薛偉傑：大批「星鏈」衛星墜毁 馬斯克太空雄心遇挫
技術取勝：快手或破高位再上
何民傑：善用港優勢 打造穩定幣交易中心
楊智佳：港股贏家主導 料持續強勢
周顯：泡泡瑪特是軟實力表現
湯文亮：稀土是什麼？
滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙
利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗
外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶
外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高
接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖
技術取勝：快手或破高位再上
【明報專訊】眾安破頂機會大（圖）
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技術取勝
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