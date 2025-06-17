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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元

【明報專訊】中東衝突升級，引發市場對能源供應的擔憂。上周五以色列空襲伊朗後，紐約期油及倫敦布蘭特期油急升，單周升幅超過12%。市場擔憂油價走強會推升CPI，影響美聯儲減息步伐。美國聯儲局將在17至18日議息，料將維持息率不變，聯儲局對下半年息率走勢的表態值得關注。

受外圍地緣政治因素影響，港股在連升兩周後，有回吐壓力，短期內若中美談判沒有更多利好消息，恒指會以整固為主，有機會下試23,500點。

由於中東戰事升級，地緣政治風險疊加油價上漲，短期或推動運費上漲，對航運股股價帶來支持。此外，中長期集運船東復航紅海預期或進一步延後，改善今明兩年供需格局，今年集運公司盈利確定性增加。海豐國際（1308）是一家專注於亞洲區域內集運市場的龍頭，盈利能力穩健。集團今年首季收入7.6億美元，按年增加約38.6%，主要由於平均運費上升，期內平均運費（不包括互換艙位費收入）為每標準箱803.5美元，升約34.7%。季內集裝箱運量為79.53萬標準箱，上漲約6.8%。受中美貿易關係緩和及歐美進入季節性旺季影響，6 月貨量環比有望增長，公司作為市場龍頭，經營具韌性，值得看高一線。

海豐國際具高息股特質，近八年分紅率保持70%以上，2024年公司分紅率達到84.91%。去年派息2.526元，現價股息率達9.71厘。當前估值約8.7倍，仍低於歷史平均值約12倍。若中東局勢惡化，或中美貿易關係有利好，均有機會推升股價，可候回吐至25元吸納，上望28元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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