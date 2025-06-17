鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢

明報記者 黃汶汶

作為全港最大的中式草本產品零售商，為妥善處理廚餘，鴻福堂自2020年起，將大埔廠房產生的大部分廚餘送往有機資源回收中心一期（O.Park1）轉化成生物氣，又將部分涼茶渣捐贈予環保社企FoodCycle+，製成有機堆肥「加樂泥」讓廚餘發揮其價值。鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，近年鴻福堂「餸湯包」銷量大增，為平衡企業「零廚餘」的目標和迎合港人「兩餸飯」的飲食習慣，數字化餐飲成為關鍵一步。

輸入體檢報告 AI生成健康餐單

而Nutribite數字化餐飲技術的成熟，不僅能清晰標註餐盒內食材的關鍵營養數值，還能透過AI配對與智能庫存管理，從源頭減少食物所需。Nutribite維小飯創始人魏強介紹，顧客只需在平台上傳體檢報告或輸入身體資料，DeepSeek AI便會生成個性化的健康餐飲方案。通過對接75道菜品庫，能組合出12000個餐單。「區別於傳統健康餐的固定菜式，鴻小飯堂走數字化、數據化和個性化路線，能夠精準把控客戶飯量、健康情况和口味方面的需求」。

司徒永富表示：「合作後，Nutribite很快將我們的營養信息整合進AI系統，顧客下單時，AI會匹配各類型的身體所需，從而間接實現零廚餘目標。」

餐盒可自然降解 再生塑料製飲品樽

「鴻小飯堂」 採用的餐盒是由甘蔗及竹漿製成的環保容器，可於6個月內自然生物降解，不對環境造成負擔。而售賣的飲品樽身則採用鴻福堂再生塑料rPET（回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯），以減少生產膠樽的碳排放。司徒永富表示，2024年鴻福堂合共使用了21公噸的rPET，相等於減少約68公噸的碳排放。通過此次「鴻小飯堂」，鴻福堂計劃於今年6月開始，店舖出售飲品膠樽將陸續由PP（聚丙烯Polypropylene）轉為採用100% rPET，為環保出一分力。司徒永富表示：「其實PP瓶本身質量不錯，但回收難度較高，無法輕易實現循環利用，而rPET是真正可循環的材料，因此我們計劃全面更換包裝。」

減廢方面，鴻福堂繼續推動電子化營運。司徒永富表示鴻福堂是行內首批推出電子優惠券服務的品牌，鼓勵會員及顧客使用電子e券。此次推出的「鴻小飯堂」採用電子e券推廣，用戶只需在Nutribite網站以香港手機號碼註冊，即可獲取總值170元的電子迎新優惠券，其中就包括70元的「免費體驗AI Meal」。魏強表示電子e券推廣面向超140萬會員，目前健康餐日銷售量近5000份，而「鴻小飯堂」線上訂單量已超過線下。

司徒永富表示「鴻小飯堂」 有別於傳統快餐以碳水和蛋白質為主的結構，在食材上也更注重低碳，提供了更多素菜選擇，更符合環保飲食趨勢。展望未來，希望繼續攜Nutribite將結合科技與健康飲食的服務拓展至周邊地區，協同各方提升大眾對「健康飲食」和「餐飲可持續發展」的認知。

聯合13企業推積分獎賞計劃

據悉，鴻福堂在今年聯合13家企業啟動了「低碳生活，美味回饋」的積分獎賞計劃。該計劃通過積分兌換餐飲優惠的方式，鼓勵市民選擇低碳產品。司徒永富表示，期望通過廣泛推廣，鼓勵更多市民推動香港餐飲業界的可持續發展。

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