彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價

交易員：港匯未觸及弱方

花旗發報告指出，若港匯觸及7.85的同時市場仍有買美元、沽港元的需求，金管局則會入市干預並沽出美元、買港元，並減少港元資金流動性。花旗根據近期數據估算，銀行體系總結餘或因而減少700億至1000億元，並將短期港元拆息推升至2厘至3厘，從而令港匯回升至7.82至7.83水平。

花旗：金管局倘入市 拆息料回升

花旗續稱，金管局會很快地於弱方兌換保證水平入市干預，令港元回升至7.8中位價格水平、並令港元拆息趨向正常化。花旗預計今年底3個月港元拆息會升至3厘，但稱即使拆息回落至該水平，仍較今年首季為低。

1個月拆息跌至3年低位

昨日港元拆息個別發展，與樓按相關的1個月拆息連跌兩日，跌5.86點子（1厘等於100點子）至0.53952厘，為2022年6月15日後最低；隔夜拆息升0.04點子至0.01854厘；3個月拆息跌7.61點子至1.62393厘；6個月拆息跌5.03點子至2.34423厘；12個月拆息升1.58點子至3.00613厘。