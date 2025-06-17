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經濟

內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持

【明報專訊】內地5月消費增長加快，不過投資、房地產市場繼續放緩，國家統計局公布，5月零售總額增長6.4%（見表），較5月增速加快1.3個百分點，創2023年12月以來最快增速，不過首5個月固定投資按年增長3.7%，低於首4個月增速的4%。5月內地經濟數據以零售表現最佳，惟本月初部分地區暫停「以舊換新」補貼，分析指在出口、就業基本因素未有明顯改善，補貼暫停將影響零售表現，隨着下半年提前出口效應消退，當局或需在未來兩個月恢復、甚至增加補貼。

明報記者 歐陽偉昉

內地5月份零售繼續受惠「以舊換新」消費刺激政策，商品零售額按年上升6.5%，較4月加快1.4個百分點，家電消費按年增53%，較4月再加快14.2個百分點，手機等通訊器材消費按年增33%，汽車消費增速5月再加快0.4個百分點至1.1%；惟不在補貼的服裝消費按年增4%，低於整體。服務消費增速維持，餐飲消費按年增5.9%，較4月加快0.7%，全國服務業生產指數按年增長6.2%，比4月加快0.2個百分點。

服裝無補貼 增速低於整體

近日電商平台在部分地區暫停家品類國家補貼，亦有部分地區對補貼設時限和名額，星展香港高級經濟師周洪禮表示，補貼明顯提振消費，一旦停止或減慢派發，會對使用周期較短的電器，如手機等有明顯影響。現時中美貿易摩擦未完全解決，續影響企業招聘意願，加上大學生畢業時間將至，勞動市場基本因素未見明顯改善，影響零售改善的持續性。

製造業基建投資增速低於首季

新華社昨引述專家指出，個別地區補貼暫停是短期、階段性，不排除會追加財政資金預算。周洪禮認為，現時已完成不少前置出口的訂單，即使關稅率再減，訂單也不會回復至年初水平，加上產能過剩、房地產庫存仍在消化，續影響固投增長，內需將更為重要。他認為內需以至經濟表現，需視乎支持消費政策，預期內地會很快恢復補貼，下月底預期將召開政治局會議，未來兩個月消費補貼或將恢復，甚至或加推措施。

摩根士丹利報告計算，單計5月內地固投按年增長2.9%，較4月減慢0.7個百分點，除了房地產投資跌幅擴大（見另文），製造業固投5月按年增7.8%，低於第一季的9.1%，基建投資增長9.3%，亦低於首季的11.5%。5月工業增加值按年增長5.8%，較4月放緩0.3個百分點，為5個月以來最低增速。

大摩：下半年GDP放緩至4.5%以下

大摩以現有數據預測，第二季GDP按年增長4.8%，不過關稅不明朗令製造業資本開支放緩，加上房地產銷售疲弱、「以舊換新」項目以外的銷售較疲弱，顯示內需仍然落後，當8月前置出口出現「償還效應」、消費補貼對耐用品的刺激逐漸消退，預期下半年GDP增速將迅速放緩至4.5%以下。大摩預期內地今年會追加5000億至1萬億元人民幣財政預算，不過因應次季GDP仍接近5%、中美關稅暫緩期在8月中結束，料至9月至10月才會推出增量政策。

相關字詞﹕固投 以舊換新 國家統計局 消費 中國經濟 關稅

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