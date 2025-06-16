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經濟
二手放大鏡

香港地產

愉景新城成交呎價企穩1.17萬

【明報專訊】本港拆息低企，帶動購買力持續釋放，近期荃灣區二手交投氣氛轉趨活躍，區內指標屋苑之一愉景新城，6月份截至12日止，暫錄約4宗二手成交，逼近上月全月約5宗水平，成交加快之際，成交呎價表現則持平，本月暫錄平均實呎為11,761元，與5月份11,752元相若。區內代理認為，二手交投市况有望持續暢旺。

外區換樓客768萬購高層3房

中原分行經理黃逸羲表示，愉景新城最新成交包括第4座高層F室，實用面積653方呎3房1套間隔，外望荃景圍一帶，景觀較開揚，新近獲外區換樓客議價後，以768萬元承接、實呎11,761元，屬市價成交。

原業主於2009年4月以293萬元買入，持貨16年，帳面獲利475萬元或1.6倍。

代理消息指出，鰂魚涌君豪峰極低層A室，實用面積234方呎開放式間隔，新近以約385萬元易手、實呎16,453元，料為屋苑首次有單位以低於400萬元成交，相信亦屬屋苑二手新低價。

君豪峰開放戶成交價低見385萬

原業主2018年約576萬元一手購入，帳面蝕191萬元或33%，惟原業主當年購入時須付樓價15%「辣稅」，故連使費料實蝕約280餘萬元或49%。

至於二手豪宅交投，市况亦甚活躍，其中永亨銀行馮氏家族成員，早前以5550萬元購入東半山老牌豪宅玫瑰新邨一個3房戶，而同區肇輝臺嘉苑一個3房戶，則以1398萬元售出，原業主持貨約6年，連使費估計實蝕約五成離場。

上述玫瑰新邨單位，位於C座高層2室，實用面積2090方呎3房雙套間隔，成交價為5550萬元、實呎26,555元，買家以EVER STRATEGY LIMITED作登記，公司股東及董事均包括馮鈺聲（FUNG YUK SING MICHAEL），為永亨銀行創辦人兼慈善家馮堯敬次子，他亦曾為永亨銀行主席。

資料顯示，單位早於1973年以350萬元購入，及後成為遺產貨，現帳面升值5200萬元或近15倍。

肇輝臺嘉苑3房1398萬沽 6年實蝕五成

另一方面，東半山另一老牌豪宅屋苑、肇輝臺嘉苑新錄蝕讓成交，單位為B座低層B3室，實用面積1158方呎3房1套間隔，早前以1398萬元連車位易手、實呎12,073元；原業主2019年以2500萬元購入，現帳面蝕1102萬元或44%，連使費估計實蝕約1250萬元或約50%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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