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SIERRA SEA 1B期享內園泳池景

【明報專訊】新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，繼第1A期早前大開紅盤後，緊接推出的第1B期；今期同樣由4座住宅大廈組成，共設794伙，最受歡迎的兩房標準戶，比例高近七成，第3、5座單位享有內園及泳池景致，單位景觀選擇同樣多元，預料可盡攬上車、投資及換樓客注視。事實上，SIERRA SEA第1B期現時亦已接近沽清。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

SIERRA SEA第1B期關鍵日期為今年12月，樓花期長約半年，單位總數較1A期提供的781伙略多；標準單位同樣涵蓋1房至3房設計，1房戶實用面積302至306方呎，設72伙、佔比約9%；兩房戶實用面積381至519方呎，設553伙，佔比近七成，並設連儲物室的「兩房半」戶型。

樓花期約半年 近七成屬兩房

至於大單位，3房戶實用面積523至807方呎，設127伙，佔比約16%，部分設有主人套房。至於特色戶，實用面積由279至1290方呎，設42伙，佔約5%。

示範單位方面，以第1座10樓B室為藍本的3房示範單位，實用面積809方呎、3房1套連儲物室等，為此期面積最大分層標準戶，設計延續大自然風格，採用綠色、多種大地色系，設計與室外自然景觀互相配襯；大廳面積約237方呎，連接露台後，空間感更佳， 餐桌旁採用復古金屬色牆面設計，帶出現代感覺，而餐桌上方的露營風麻繩玻璃浮球吊燈，成亮點所在。

3房示範單位富大自然風格

3間睡房均沿用自然主題設計，帶出寫意舒適感，儲物室設計成書房格局，並設層架增加收納位置。

至於主人房套廁，採用花灰色石紋地磚，並設特大鏡櫃，亦配置浴室寶，並連接多用途平台，可晾曬衣服。

廚房以開放式廚房連半透明玻璃條紋雙門設計，地面以米色雲石紋瓷磚鋪設，配套家電齊全。

另一示範單位，以第2座10樓C室為藍本，實用面積489方呎、屬兩房連儲物室間隔，採開放式廚房設計。

浴室連接工作平台 空氣流通

單位選用海洋色系為主調，地板以淺灰色雲石紋瓷磚鋪設，電視牆飾設計成寶藍漸變金的特別牆飾，帶出海洋氛圍。睡房設計亦特別，細房設計成兒童房，牆飾設有可移動掛鈎及層架，便於收納及展示擺設。

主人房設偌大玻璃窗，採光度理想，入牆衣櫃連接化妝桌，美觀實用；浴室同樣連接工作平台，可提升室內空氣流通。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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