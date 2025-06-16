外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房

內地生2.1萬租柏傲莊1房 預付一年25萬

大圍站上蓋柏傲莊再錄內地生承租個案。中原地產高級分行經理邱皓文表示，柏傲莊3B座中層F室，實用面積306方呎，1房間隔，獲來港升學的內地男生以2.1萬元獲承租，實用呎租68.6元，並預付一年租金形式承租單位，涉逾25萬元。業主2020年約753萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

新都城兩房租1.7萬 長情業主回報9厘

此外，利嘉閣地產分行經理楊友銘稱，將軍澳新都城2期2座高層F室，實用面積363方呎，兩房間隔，獲外區客以1.7萬元承租，實用呎租47元。業主早於1999年以約227.8萬元一手買入，租金回報近9厘。

連方開放式戶1.35萬租出 呎租58元

近月入伙、鄰近港鐵深水埗站的連方，新錄租賃成交。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，連方1期高層H室，實用面積233方呎，開放式間隔，以1.35萬元租出，實用呎租約57.9元。業主今年1月才以約676.6萬元一手購入，租金回報約2.4厘。另中原資深分區營業經理李百達表示，西灣河嘉亨灣1座中層E室，實用493方呎，兩房間隔，以2.48萬元租出，實用呎租50元。業主2021年10月1148萬元購入，租金回報約2.6厘。