明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%

【明報專訊】踏入6月傳統租賃旺季，租賃市場固然暢旺，但十大屋苑交投亦轉趨活躍。剛過去周末兩日，十大屋苑錄約10宗成交，雖較對上周末15宗減逾三成，但已連續3周穩守雙位數水平。綜合市場統計，總結本月上半月十大屋苑共錄100宗成交，較上月同期79宗增約27%，當中有7個屋苑成交量超越上月同期表現，其中以沙田第一城、紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島表現最突出，升幅均超過一倍。呎價方面，十大屋苑普遍呈上升趨勢，當中有6個屋苑呎價錄得升幅，介乎2.2%至5.4%。

事實上，十大屋苑對上全月破200宗成交大關的月份，要追溯至今年3月，即新春後傳統樓市轉旺的月份。沙田第一城本月上半月已錄13宗成交，較上月同期5宗彈升1.6倍，為十大屋苑中交投反彈最強勁屋苑，平均呎價12,858元，按月上升3.1%。此外，黃埔花園上半月亦錄13宗成交，較上月同期6宗上升逾倍，平均實呎12,773元，按月更彈升5.4%，為十大屋苑中呎價按月升幅最大的屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠拆息持續回落，供平過租明顯，刺激樓市氣氛升溫，買家積極入市，於一二手市場尋覓平盤。剛過去周末一手市場交投暢旺，當中黃竹坑站滶晨首輪銷售即告售罄，推高整體樓市氣氛。陳又稱，展望下半月，樓市將會延續旺勢，若美國聯儲局減息，將會為樓市進一步帶來提振，成交量將會激增。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，自中美關稅戰緩和以來，本港樓市氣氛持續回暖，一手市場表現尤為突出；發展商採取貼市價推盤策略，配合資金持續流入及息口有望下調等因素，吸引買家加快入市。布又稱，二手市場亦受惠於新盤熱賣，預期本月全月整體二手成交將升至約4000宗水平。

內地客租轉買 1200萬購名城蝕讓戶

近月除本地客轉租為買比例大增外，亦有內地客轉租為買、逾千萬入市鐵路沿線大型屋苑。美聯分行首席高級營業經理江文達表示，大圍名城5座中層SB室，實用785方呎，向西北望山景，獲內地客以1200萬元承接，實呎15,287元，較市價高約8%。不過，原業主2023年以約1430萬元購入，帳面蝕約230萬元或16%，若連使費料實蝕316萬元或22%。

世宙上半月5宗買賣 平上月全月成交量

另外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，拆息回落帶動樓市回暖，元朗世宙本月上半月錄5宗成交，已追平上月全月交投量，最新成交位於2座高層D室，實用面積426方呎，兩房梗廚間隔，以545萬元易手，實呎12,793元。買家為上車客，原業主2016年3月596.2萬元一手買入，持貨約9年，帳面蝕51.2萬元或9%，連使費實蝕料約77萬元或13%。

明報記者

相關字詞﹕海怡半島 黃埔花園 第一城 十大屋苑 名城 內地客入市 轉租為買

上 / 下一篇新聞

「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓
「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓
供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月
供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月
陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美
陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美
德勤：家辦技術投資不足 籲採AI
德勤：家辦技術投資不足 籲採AI
建銀國際趙文利：恒指短期料整固 下半年挑戰25000
建銀國際趙文利：恒指短期料整固 下半年挑戰25000
往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺
往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺
國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入
國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入
看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊
看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊
急凍食品龍頭 安井業績放緩
急凍食品龍頭 安井業績放緩
TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍
TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍
5月灣區廣告達預期95%
5月灣區廣告達預期95%
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
返內地退休 是否值得保留本地保險？
返內地退休 是否值得保留本地保險？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：資金避險 S金call 15412
金子：資金避險 S金call 15412
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
袁國守：買保險非必要？
袁國守：買保險非必要？
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
技術取勝：成渝高速處50天線之上
技術取勝：成渝高速處50天線之上
李聲揚：太早成功是否好事？
李聲揚：太早成功是否好事？
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
李順威：指數波幅不大 個股活躍
李順威：指數波幅不大 個股活躍
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
湯文亮：賭博投資 各安天命
湯文亮：賭博投資 各安天命
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
廖偉強：樓市再受惠低息威力
廖偉強：樓市再受惠低息威力
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
王品弟：放寬積金置業助養老
王品弟：放寬積金置業助養老
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
apm父親節生意按年升一成
apm父親節生意按年升一成
外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房
外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景
愉景新城成交呎價企穩1.17萬
愉景新城成交呎價企穩1.17萬
北上求醫 降退休成本
北上求醫 降退休成本