廖偉強：樓市再受惠低息威力

2025年初，住宅樓價在高位回落後逐漸穩定，市場預期今年聯儲局將減息兩三次，惟上半年美國通脹未見改善，特朗普政府關稅政策推高物價，減息預期暫未實現。不過，特朗普的反口覆舌，為美國政策帶來很多不確定，同時也為香港樓市帶來意外機遇。大量資金回流香港，內地企業赴港上市熱潮推低同業拆息。以Hibor計算按揭的業主毋須等待聯儲局行動，已能即時減輕供款壓力。對持有較多物業的投資者而言，雖然物業資產值短期難以回升，但低息環境降低供樓成本，為市場注入穩定動力。作為地產代理，筆者深知低息環境對投資者的吸引力。許多客戶不願將資金繼續存放於低回報的定期存款，特別當前住宅及工商舖物業價格偏低，租金回報率遠超定期存款。住宅市場已接近底部，吸引部分資金充裕的投資者率先入市。低息環境不僅減輕業主負擔，更提升市場的投資吸引力，尤其住宅市場，受惠於引入外來人才、投資移民及留學生增加等因素，租賃需求穩定增長，租金回報率具競爭力。筆者認為，香港樓市最艱難時期已過去，美國經濟放緩或促使聯儲局下半年重啟減息。低息環境將進一步推動住宅市場復蘇，預料全年樓價有望重回上升軌道。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]