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經濟
2025年6月16日星期一
技術取勝
投資策略
「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓
供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月
陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美
德勤：家辦技術投資不足 籲採AI
建銀國際趙文利：恒指短期料整固 下半年挑戰25000
往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺
國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入
看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊
急凍食品龍頭 安井業績放緩
TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍
5月灣區廣告達預期95%
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
返內地退休 是否值得保留本地保險？
環球經濟數據
金子：資金避險 S金call 15412
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
袁國守：買保險非必要？
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
技術取勝：成渝高速處50天線之上
李聲揚：太早成功是否好事？
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
李順威：指數波幅不大 個股活躍
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
湯文亮：賭博投資 各安天命
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
廖偉強：樓市再受惠低息威力
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
王品弟：放寬積金置業助養老
十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
apm父親節生意按年升一成
外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景
愉景新城成交呎價企穩1.17萬
北上求醫 降退休成本
技術取勝：成渝高速處50天線之上
【明報專訊】寧滬高速處上升軌之上（圖）
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5月灣區廣告達預期95%
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
返內地退休 是否值得保留本地保險？
環球經濟數據
金子：資金避險 S金call 15412
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
袁國守：買保險非必要？
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
技術取勝：成渝高速處50天線之上
李聲揚：太早成功是否好事？
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
李順威：指數波幅不大 個股活躍
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
湯文亮：賭博投資 各安天命
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
廖偉強：樓市再受惠低息威力
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
王品弟：放寬積金置業助養老
十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
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