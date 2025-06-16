袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股

論市底，港股其實不算差，恒指持續守於保歷加通道中軸之上。然而，按當前牌面看，港股在半年結前難太樂觀，其一原因是，雖然中美達成框架協議，惟美國仍向中國進口貨品徵收55%關稅，難說是好消息。

另一方面，以色列向伊朗發動襲擊，拖累美股插水，料港股今日低開，上周五已下滑，恒指收報23,892點，跌142點。不過，不少分析認為，中東形勢對港股影響有限，且地緣政治不會對市場有長遠影響，繼續炒股不炒市便是。

展望本周，美國聯儲局將於香港時間周四（19日）凌晨公布議息結果，根據CME FedWatch數據顯示，本周維持利率不變的機會率近97%，而在通脹揮之不去的迹象下，愈來愈多投資者押注聯儲局今年僅減息兩次。內地方面，2025陸家嘴論壇將於本周三至四（18日至19日）在上海舉行，市場憧憬中央將公布重大金融政策，資金短期或追捧中資金融股，不妨多望兩眼。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]