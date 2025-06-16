KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍

美國5月CPI年增率符合市場預期由2.3%升至2.4%，核心CPI年增率維持前值2.8%，低於預期的2.9%。PPI數據也顯示通脹溫和增長，PPI年增率由2.5%升至2.6%，。續領失業金人數持續創高：前周初領失業金人數維持在24.8萬人，不過續領失業金人數由190.2萬升至195.6萬，創2021年11月以來新高，顯示就業市場逐步降溫。美國5月通脹溫和上揚，關稅效應未全面反映，主要可能與低價庫存壓力及企業還未將成本轉嫁消費者有關，不過仍可從細項中觀察到商品價格呈上揚趨勢。6月聯儲局褐皮書調查中，多數企業預期成本與售價漲幅會持續擴大，因此推斷下半年物價上行風險將加劇，然就業市場逐步降溫下，聯儲局是否重起減息，仍需視關稅影響趨緩後而定。

美國近期經濟強於預期，包括就業數據、調查數據（Fed紐約分行調查、NFIB中小企業樂觀指數）等；儘管我們認為下半年下行仍是難免的，但仍因此進一步拉升減息的難度，儘管通膨數據尚可。在這個情况下，已經回升很多的估值再向上不易。

此外，近期美國與各國談判的議題重新浮出市場的視野，無論是美中之間或美國與其他國家。美中在倫敦會談的協議沒有實質上利多，與其他國家的談判則因進入對等關稅暫緩90天期限的最後一個月，加速的壓力變大，但不確定性仍大。本周FOMC會議不會減息，可能對於未來減息的指引能提供的利多也不多；在此同時各式的地緣政治風險卻逐漸上升，增加股市的波動度。我們認為地緣政治發展，例如以、伊戰爭的後續，將影響美股的氛圍與走勢。

歐洲方面，歐元區第一季GDP修正值季增和年增率皆獲上修，強勁的企業投資和淨出口是最主要貢獻，不過德國4月出口從年增1.2%放緩至年減1.7%，已開始反映關稅衝擊，後續將更明顯的反映在第二季開始的GDP表現之上。英國4月薪資成長超預期放緩，失業率如預期攀升，GDP月減0.3%遜於前值和預期，一系列數據加大市場對英國央行下半年累計降息2碼的押注。市場上周關注焦點基本上仍放在美國與各國的貿易談判狀况，美中倫敦會談雖順利落幕但進展有限，美歐雖仍在積極談判，但有消息稱恐難在7月9日前達成協議。隨着德股已漲至歷史新高，今年來估值也快速攀升，當市場風險偏好重新上升，確實會對其造成較大壓力；反觀英股，因已與美國達成貿易協議，且上周油價大漲，也讓能源類股佔比較高的英股受惠。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

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