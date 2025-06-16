《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番

明報記者 劉敬華

選擇以簽帳賺飛行里數作招徠的信用卡，首要考慮信用卡積分可兌換那些飛行常客計劃的里數，目前以國泰航空亞洲萬里通（Asia Miles）的里數，以及英航會員俱樂部的Avios積分較受歡迎，兩個計劃均提供以里數/積分兌換機票，以及以里數/積分加現金兌換機票的選擇，且兩者均為「寰宇一家」成員，除可選擇以里數/積分兌換自家航空公司的機票外，亦可兌換如日本航空等「寰宇一家」聯盟成員的機票。是次比較的信用卡中，除渣打國泰Mastercard只提供亞洲萬里通一個選擇外，其餘均可同時提供亞洲萬里通及英航會員俱樂部的選擇，其中以匯豐EveryMile信用卡可提供13個飛行常客計劃，選擇最多。

假設選擇亞洲萬里通計劃，在本地簽帳兌換里數方面，是次比較的信用卡中，對於經常外食人士而言，以渣打國泰Mastercard較為吸引，基於該卡的本地食肆及酒店簽帳每4元便可兌換1里，於國泰及香港快運航空簽帳，更可以每2元兌換1里，其他港幣簽帳則為每6元兌換1里。匯豐EveryMile信用卡的本地簽帳亦可以每5元兌換1里，而以該卡支付指定的日常消費，即於本地交通工具、咖啡店及輕食店等特選商戶（包括九巴、城巴、港鐵、星巴克咖啡、太平洋咖啡及天仁茗茶等）簽帳消費，可享每2元兌換1里。

海外簽帳以Citi PremierMiles卡較吸引

海外簽帳方面，則以Citi PremierMiles信用卡較為吸引，持卡人於當月月結單內包括本地及海外簽帳的總認可簽帳金額達2萬元或以上，該月的海外及網上外幣簽帳便可以每3元兌換1里，若當月月結單內總認可簽帳低於2萬元，該月的海外及網上外幣簽帳仍可以每4元兌換1里計算。還可留意部分信用卡的推廣優惠，如美國運通Explorer信用卡的外幣及旅遊簽帳優惠，即日起至今年6月30日，登記外幣及旅遊簽帳優惠後，合資格外幣簽帳、於指定航空公司或指定旅遊網站的合資格港元簽帳，每1元簽賬可獲高達10.75美國運通積分，相等於每1.68元兌換1里數。

至於迎新優惠，以Citi PremierMiles信用卡可以較低的簽帳門檻，獲得相對較高的飛行里數獎賞，即日起至今年7月2日，透過指定網址成功申請該卡，於發卡後1個月內啟動實體卡，並於發卡後首兩個月內憑卡累積認可簽帳滿5000元或以上，可獲2.5萬里數（相等於30萬積分）。又如渣打國泰Mastercard的迎新優惠，全新信用卡客戶成功申請該卡，並於發卡後首兩個月內累積簽帳滿指定金額，將可獲贈飛行里數，如期內累積簽帳滿5000元，可獲贈1萬里數；若期內累積簽帳達4萬元，則可獲2萬里數；至於期內累積簽帳滿11萬元，便可獲贈4萬里數。

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