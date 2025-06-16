袁國守：買保險非必要？

根據瑞士再保險2023年世界保險業Sigma報告，香港保險滲透率約17.2%，全球位列榜首。可是，不知是否巧合，周遭的親朋同事，遇過不少拒買保險，好些更已自置物業及成家立室，上有父母、下有子女要照顧，卻不給自己和家人一點經濟保障，實令筆者感到有點詫異。

綜合這些親朋的看法，主要有幾點：1. 「該死唔使病」，想法與「有咁好彩咩？」相近；2. 保險Agent大多騙人；3. 若自己儲夠錢，一百數十萬元可隨時拿出來，何以還要買保險？4. 打緊政府工，福利有保障，不用再買保險；5. 與家人關係一般，為何還要買人壽保險益他們（筆者聽過較深刻的原因）？

未供完樓兼家庭經濟支柱宜考慮買

相信，拒買保險，無論是人壽、意外及醫療，以至一般保險例如家居及旅遊保險，還有百個可能的理由，若要簡化，或許基於「博一博」。再次利申，筆者不是連登討論區咒罵的保險Sales/Agent，亦暫且充當鄉愿認為不買保險非全無道理，但還是覺得不妨按自身需要，酌量投保各類保險。

尤其是還未供完樓，並需供養子女和父母的家庭經濟支柱，人壽、意外和醫療保險實缺一不可，免一旦遇上嚴重意外或危疾，令家庭成員焦慮不安的同時，還要面對沉重的經濟壓力。

是的，又得承認，多年來筆者負責撰寫理財專題，不時接觸保險公司，或許遭「洗腦」，十分認同「不怕一萬、只怕萬一」的概念，因此近30年前投保儲蓄人壽，並附加醫療和意外保障，該保單至今仍每月繳交保費，從沒斷保。再出賣一點私隱，多年前身為家庭經濟支柱的家父，在內地遇上交通意外去世，若非他有買人壽保險，當時筆者全家或要搬離所住居所。

定期壽險無儲蓄成分 保費較低

意外，就是「意料之外」，由筆者口中說出，盼有丁點說服力。假如自置物業未供完，子女還在求學，不應慳，買的人壽保險保額應高一點，並宜投保一些提供入息保障的意外及傷病保險，免得不幸因意外受傷或患病而失去工作能力，家庭收入無以為繼。

如果閣下是初出茅廬的年輕人，又或收入不多，但打算或已「上車」及生子女，則不妨考慮投保定期壽險（term life insurance），因這類壽險可說是「最純」的人壽保險，條款簡單，不含儲蓄成分，故保費較具儲蓄或投資成分的壽險便宜得多。以Bowtie保險計劃為例，假設投保人為25歲非吸煙女性，定期人壽保障額100萬元，並選擇每年續保，即每年調整保費模式，每月保費只27元。最後兩句，就算對保險Agent有成見，由官方/半官方機構例如投委會及保監局，以至各家保險公司都有在網上提供大量關於保險的基本知識，免費的，何不先了解才拒絕？

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[袁國守 投資心戰室]