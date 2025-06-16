明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：買保險非必要？

【明報專訊】有調查顯示，本港保險滲透率為全球之冠，但身邊總有人認為：「有咁好彩咩？」，覺得遇上意外又或身患絕症的機率始終低，故不願買保險。「船頭驚鬼船尾驚賊」的筆者不認同這看法，所以早於90年代開始購買保險，而筆者亦非保險Agent，就算勸服閣下簽單也沒佣收的，只希望各位認真思考保險的重要。

根據瑞士再保險2023年世界保險業Sigma報告，香港保險滲透率約17.2%，全球位列榜首。可是，不知是否巧合，周遭的親朋同事，遇過不少拒買保險，好些更已自置物業及成家立室，上有父母、下有子女要照顧，卻不給自己和家人一點經濟保障，實令筆者感到有點詫異。

綜合這些親朋的看法，主要有幾點：1. 「該死唔使病」，想法與「有咁好彩咩？」相近；2. 保險Agent大多騙人；3. 若自己儲夠錢，一百數十萬元可隨時拿出來，何以還要買保險？4. 打緊政府工，福利有保障，不用再買保險；5. 與家人關係一般，為何還要買人壽保險益他們（筆者聽過較深刻的原因）？

未供完樓兼家庭經濟支柱宜考慮買

相信，拒買保險，無論是人壽、意外及醫療，以至一般保險例如家居及旅遊保險，還有百個可能的理由，若要簡化，或許基於「博一博」。再次利申，筆者不是連登討論區咒罵的保險Sales/Agent，亦暫且充當鄉愿認為不買保險非全無道理，但還是覺得不妨按自身需要，酌量投保各類保險。

尤其是還未供完樓，並需供養子女和父母的家庭經濟支柱，人壽、意外和醫療保險實缺一不可，免一旦遇上嚴重意外或危疾，令家庭成員焦慮不安的同時，還要面對沉重的經濟壓力。

是的，又得承認，多年來筆者負責撰寫理財專題，不時接觸保險公司，或許遭「洗腦」，十分認同「不怕一萬、只怕萬一」的概念，因此近30年前投保儲蓄人壽，並附加醫療和意外保障，該保單至今仍每月繳交保費，從沒斷保。再出賣一點私隱，多年前身為家庭經濟支柱的家父，在內地遇上交通意外去世，若非他有買人壽保險，當時筆者全家或要搬離所住居所。

定期壽險無儲蓄成分 保費較低

意外，就是「意料之外」，由筆者口中說出，盼有丁點說服力。假如自置物業未供完，子女還在求學，不應慳，買的人壽保險保額應高一點，並宜投保一些提供入息保障的意外及傷病保險，免得不幸因意外受傷或患病而失去工作能力，家庭收入無以為繼。

如果閣下是初出茅廬的年輕人，又或收入不多，但打算或已「上車」及生子女，則不妨考慮投保定期壽險（term life insurance），因這類壽險可說是「最純」的人壽保險，條款簡單，不含儲蓄成分，故保費較具儲蓄或投資成分的壽險便宜得多。以Bowtie保險計劃為例，假設投保人為25歲非吸煙女性，定期人壽保障額100萬元，並選擇每年續保，即每年調整保費模式，每月保費只27元。最後兩句，就算對保險Agent有成見，由官方/半官方機構例如投委會及保監局，以至各家保險公司都有在網上提供大量關於保險的基本知識，免費的，何不先了解才拒絕？

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕袁國守 投資心戰室 袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓
「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓
供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月
供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月
陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美
陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美
德勤：家辦技術投資不足 籲採AI
德勤：家辦技術投資不足 籲採AI
建銀國際趙文利：恒指短期料整固 下半年挑戰25000
建銀國際趙文利：恒指短期料整固 下半年挑戰25000
往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺
往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺
國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入
國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入
看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊
看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊
急凍食品龍頭 安井業績放緩
急凍食品龍頭 安井業績放緩
TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍
TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍
5月灣區廣告達預期95%
5月灣區廣告達預期95%
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
椰子水公司IFBH通過上市聆訊
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會
返內地退休 是否值得保留本地保險？
返內地退休 是否值得保留本地保險？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：資金避險 S金call 15412
金子：資金避險 S金call 15412
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：步入暑假銷售旺季 啤酒股可吼
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
張兆聰：穩定幣受追捧 Circle現炒作
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
伍禮賢：中船防務受惠船舶業高度景氣
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
涂國彬：特朗普式交易藝術 利好金價再創新高
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
陳大為：以伊衝突中美貿談對投機啟示
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
簡慧敏：《銀行業條例》修訂助力打擊數碼詐騙
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
《幫你格價》：儲里數信用卡鬥一番
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
惠理基金：均衡配置應對內地經濟放緩
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
陳正犖：布油短期或挑戰82美元
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
許健生：公鏈+穩定幣+場景 重繪金融權力地圖
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
KGI凱基：全球股市上漲 地緣政治左右股市氛圍
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
袁國守：陸家嘴論壇本周召開 留意中資金融股
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
林少陽：戰爭推動金價升非單純避險
技術取勝：成渝高速處50天線之上
技術取勝：成渝高速處50天線之上
李聲揚：太早成功是否好事？
李聲揚：太早成功是否好事？
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
蔡金強：伊朗——現代弱版的滿清政權
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
艾雲豪：《職業特工隊：最終清算》與AI失控
李順威：指數波幅不大 個股活躍
李順威：指數波幅不大 個股活躍
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
瑞銀亞洲：中東局勢緊張 中海油購16031
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
周顯：不死藥呈突破 美股Klotho爆升
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
王弼：甲骨文「悶聲發大財」
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
曾淵滄：泡泡瑪特迪士尼仍有合作空間
湯文亮：賭博投資 各安天命
湯文亮：賭博投資 各安天命
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」
廖偉強：樓市再受惠低息威力
廖偉強：樓市再受惠低息威力
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」
王品弟：放寬積金置業助養老
王品弟：放寬積金置業助養老
十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%
十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月
apm父親節生意按年升一成
apm父親節生意按年升一成
外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房
外籍IT專才 2萬租影岸‧紅兩房
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景
愉景新城成交呎價企穩1.17萬
愉景新城成交呎價企穩1.17萬
北上求醫 降退休成本
北上求醫 降退休成本