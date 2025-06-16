TVB借助AI灣區資源製作內容 有利減成本 增傳播覆蓋範圍

明報記者 陳偉燊

許濤指出，TVB已在南沙及前海成立製作機構，過去兩年製作10多部劇集中，大部分均有借助大灣區資源製作及優化，估計每部劇集製作平均投資約1000萬元，若以逾10部劇集計算，涉及投資便逾1億元。除製作劇集，許亦表示：「製作綜藝、飲食及旅遊節目時均加入更多大灣區元素，例如在《東張西望》便有澳門元素，亦因此多了澳門觀眾致電到節目。」

AI用於配音字幕製作等

至於集團和騰訊音樂（1698）、華為、科大訊飛（深：002230）及深圳廣播電影電視（深廣視）等合作，許濤指出與伙伴開發AI應用，既可節省成本、做一些未能用傳統拍攝做的事情，亦能提升創意。現時TVB已使用AI於配音、字幕製作，減省經營成本及製作流程，更擬嘗試用AI製作短視頻。在和深廣視洽商劇集在衛視播放之外，許濤更透露還與另外一至兩間衛視洽商中。

推動AI製作減省成本連同其他措施，TVB去年度共減省總營運成本5億元，許濤稱所省資源可重投於做好質量及提升視覺效果，同時TVB運用科技及結合大灣區製作內容，更可用於增加傳播覆蓋範圍。他以新聞部為例，此前向CNN提供英語端午節新聞片段，獲全球上百家電視台使用。此前不少劇集及綜藝節目如《中年好聲音》，便有來自馬來西亞參賽者及成員參與，增加節目傳播。

將軍澳廠房助工業化生產增值

他認為，TVB目前在大灣區始終以項目形式運作，因此香港將軍澳的基地不可缺，繼續幫助工業化生產、增值，令節目觸及人口達8000萬的大灣區。