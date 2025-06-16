國策支持利好港股 瑞聯林燕：北水外資料續流入

瑞聯銀行林燕上周五在投資展望會議上指出，目前投資中國股市，一定要分清楚投資本港股市或內地股市，原因是港股恒指今年以來上升近兩成，而內地滬深300指數則錄得輕微跌幅（見圖），表現差異很大，正因如此，愈來愈多內地投資者近月已轉由內地股市轉投本港股市，料下半年此趨勢仍會持續。

林燕表示，恒指今年以來大幅跑贏滬深300指數，原因是其指數成分股結構不同。她解釋，恒指藍籌除包括不少中國科技股外，也陸續加入中國不同行業的龍頭股（National Champions），基本因素愈來愈理想，亦可以反映中國新質生產力和高質量發展等結構轉型成果，因此亦得到俗稱「北水」的內地資金經港股通積極買入；作為比較，滬深300指數成分股不少來自製造業及房地產兩大板塊，分別受累於中美關稅戰及房地產市場低迷。

港面向國際 優質新股料陸續有來

事實上，DeepSeek今年以來在全球取得成功，令中國科技股得到重新估值，除了「北水」外，國際投資者亦積極增持。另外，中國新能源龍頭股寧德時代（3750）及醫藥龍頭股恒瑞醫藥（1276）上月來港上市分別集資約410億元及約99億元後，中國調味品龍頭企業海天味業（3288）現亦在港招股，今日中午截飛，而根據券商數據已獲逾3100億元孖展認購、即超額認購逾550倍，本周四掛牌盛况可期，而且另一焦點大型新股、Tesla電動車零部件供應商三花智控（2050）本周也接力招股，新股熱潮一浪接一浪，中國不同行業龍頭股的確陸續有來。

林燕指出，有些投資者會問：「寧德時代等中國不同行業龍頭股本已在A股上市，為什麼還要來港發行H股上市？」她分析，原因是本港股市是對接國際投資者的最佳樞紐（Hong Kong's stock market serves a perfect gateway for the global investors），這也是本港股市的價值所在，由此會帶來很多投資機會。

人幣股票將納南向通 迎ADR回歸

向前望的話，證監會行政總裁梁鳳儀上周五在論壇指當局正在積極將人民幣櫃台股票納入「南向通」，以增加在港以人民幣計價股票交易，期望在今年底前開通，林燕對此寄予厚望，原因是此舉料可吸引更多內地資金投資港股，帶動港股成交額進一步上升，這樣可以吸引更多現時以美國預託證券（ADR）方式上市的中概股回流本港掛牌，進一步提升本港股市的地位。

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