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經濟

復星旗下珠寶時尚集團 獲中銀資產注資4億

【明報專訊】復星國際（0656）近年持續出售或減持多項非核心業務，近期將焦點重新投入部分本業。旗下經營老廟黃金的豫園珠寶時尚集團（下稱珠寶時尚集團），便引入中銀資產注資4億元（人民幣，下同），佔擴大後股本3.5596%。連同珠寶時尚集團自去年11月起融資15.8億元，前後約大半年獲注資19.8億元，復星旗下豫園股份（滬：600655）仍保留逾八成股權。

近大半年獲注資19.8億

復星此前數年持續出售多項海外非核心資產減磅，較少觸及原有在保險、豫園集團、醫藥及旅文核心業務發展。旗下豫園股份近期強化珠寶時尚集團終端管控銷售渠道後再有新動作，繼於去年11月起其股東之一的菏澤珠盈獲普通合伙人及有限合伙人融資9.8億元，並全數將集資所得用於認購珠寶時尚集團新股，其後交銀資產亦出資6億元。連同今次中銀資產參與認購，菏澤珠盈、交銀資產及中銀資產佔豫園時尚集圖擴大後股本分別約8.9392%、5.4059%及3.4496%；豫園股份尚保留81.2752%股權。

是次珠寶時尚集團增資，致力於構建行業C2M（從消費者到生產者）生態系統，冀更好服務家庭客戶。現時集團透過老廟、亞一、Lusant及Djula等品牌開店銷售，在內地經營逾4000家店舖，每年錄過百億元營業額，2024年度錄稅後盈利7.14億元。

相關字詞﹕老廟 豫園股份 復星國際

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