滶晨首輪價單138伙沽清 即晚加推77伙

發展商昨晚加推3號價單共77伙，實用476至1261方呎，價單定價介乎1137.4萬至4376.8萬元，價單呎價23,845元至34,709元，計算最高扣折扣20%，折實後售價由909.9萬至3501.4萬元，折實呎價由19,075至27,767元。

最大手買家近8000萬購8伙

早前透過招標推售大單位、並已售出48伙的滶晨，昨日以價單形式首輪發售138伙，折實均呎2.1萬元，折實入場費由850萬元起，成功開出紅盤。項目昨日上午9時起開售，開售約7小時，首批138伙已全數售出，此是2021年9月港島南岸第2期揚海首輪銷售沽清後，近4年來港島南岸再有新盤首輪以價單位發售沽清的新盤。

是次銷售分4組銷售，包括X、S、A及B組，X組為曾購入招標單位之買家，每名買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購4伙；B組買家可購一至兩伙。據悉，首輪錄26組大手客買兩伙或以上，共涉75伙，其中最大手買家斥資近8000萬元購入8伙，另錄得3組大手客各購入5伙。按首輪銷售伙數計，大手客佔逾54%。連同前以招標售出的48伙，項目累售約186伙，佔項目總數447伙的42%。

發展商積極推售新盤餘貨。已屆現樓、路勁（1098）牽頭發展屯門掃管笏管翠路凱和山，昨售出3伙，其中兩伙屬連天台特色戶，吸金1397.96萬元。昨日售出的一伙特色戶，位於第5座20樓M室，實用487方呎，兩房連天台特色戶，天台面積248方呎，成交價500萬元，實呎10,267元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山的天台特色戶深受歡迎，將續按市况推出單位應市。

另會德豐等合作發展的啟德跑道區現樓項目DOUBLE COAST I，昨售出兩伙，其中一個單位為第3座7樓J室，實用445方呎，兩房開放式廚房間隔，售價757.6萬元，呎價17,025元。

[香港地產]