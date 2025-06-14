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2025年6月14日星期六
睇樓手冊
美資大手租恒地新海濱商廈22萬呎 投資管理公司Jane Street月租3060萬 呎租137元
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以伊衝突嚇散亞洲股匯 港股失24000
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內地5月新增貸款6200億 遜預期 分析：產能過剩減借貸意欲 需財策撐經濟
新世界融資據報須銀行全支持 否則告吹
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HKTVmall推淘品直送 標榜與內地同價
5月iPhone內地銷量稱冠
京東港申JoyTaxi商標 疑拓自動駕駛的士
君實折讓12%配股籌10億 收跌10%
油價急升恐推高通脹 資金避險 道指早段跌逾600點 美匯指數反彈
Meta歷來次大收購 1115億買Scale 49%
美消費信心半年來首升 1年通脹預期降至5.1%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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