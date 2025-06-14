油價急升恐推高通脹 資金避險 道指早段跌逾600點 美匯指數反彈

資金避險，美股及環球股市下滑，道指早段跌逾600點，而標普500指數及納指跌約1%。資金買入黃金避險，現貨金高見每盎司3446美元，是5月初以來高位。在避險需求下，美匯指數昨亦由逾3年低位反彈，重上98水平。不過市場憂慮油價上升恐推高通脹，美債孳息率昨晚回升。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由3.85厘升至3.96厘。美國10年期國債孳息率由4.3厘，升穿4.4厘。

金價高見3446美元 美債息升

資產管理公司Candriam指出，伊朗遇襲是典型的避險因素，會導致股市下跌，資金流向安全資產。倘油價升勢持續，可能對經濟增長及通脹產生負面影響，加劇關稅戰的潛在滯脹風險。市場憂慮原油短期內供應趨緊，布蘭特原油兩份最近合約之間的價差，進一步深陷近月溢價（backwardation，即近月期貨價格，高於遠月期貨價格），價差為每桶1.34美元，高於周四的0.92美元。

分析：霍爾木茲海峽倘封 油價衝100美元

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，倘衝突持續，伊朗控制的霍爾木茲海峽石油運輸受阻，油價可能會迅速突破每桶100美元。霍爾木茲海峽是狹窄的水道，全球約三分之一海上石油運輸途經此地。伊朗以往曾威脅，一旦遇襲將關閉該海峽。摩根大通本周曾警告，在中東最惡劣的情况下，油價可能升至每桶130美元。

Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示，當前情况與2020年伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼被無人機擊殺、2019年阿曼灣油輪遇襲等襲擊事件如出一轍，市場最初都有相同反應：油價上漲，美國國債和瑞郎轉強，而目前的關鍵是局勢能否受控，而歷史證明如果局勢升級有限，市場通常會淡化衝擊。

盛寶金融駐新加坡首席投資策略師Charu Chanana指出，避險情緒能否持續，取決於接下來的24至48小時，倘伊朗的報復有限，且能源供應不受影響，溢價可能很快縮水。但任何報復或供應中斷的迹像，都可能使波動加劇，推高石油及避險資產的價格。

彭博：中東仍維持生產 原油供應過剩

彭博社指出，基於以往經驗，油價基於中東地緣政治緊張形勢升溫而上漲，都是賣出的時機，目前情况似乎也是如此，中東各地的油田仍在紛亂中維持生產和運輸，原油供應仍然過剩，若基於當前供需的基本面，油價應會回落。近幾個月，原油庫存一直高於季節性正常水平。隨着沙特阿拉伯敦促油組與盟友（OPEC+）加快增產，而石油需求增長放緩，隨着時間推移，供需不平衡將會加劇。

（綜合報道）

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