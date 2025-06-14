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經濟

京東港申JoyTaxi商標 疑拓自動駕駛的士

【明報專訊】本港知識產權署昨發布的香港知識產權公報中顯示，京東（9618）旗下的「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」於5月在港申請「JoyTaxi」、「JOYTAXI」、「 joytaxi」的系列商標，狀態為「已發出公布申請通知書」。

分析：用技術優勢搞跨界

上月內媒報道，京東旗下「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」提交了多個「Joyrobotaxi」商標申請，狀態均為「等待實質審查」，疑似部署自動駕駛計程車，報道又引述業界認為，京東申請「Joyrobotaxi」商標意在正式佈局自動駕駛出租車（Robotaxi）賽道。

部分分析又指出，京東作為電商老大，且擁有完善的物流體系，若將自動駕駛技術應用於物流車輛，如無人配送車，可與京東現有倉儲、配送體系形成閉環，提升效率並降低成本，佈局自動駕駛出租車，很可能是想用技術優勢搞「跨界」。

內媒：啟動酒店旅遊相關業務

事實上，京東不時有大動作引起市場關注，包括近日內媒指出，京東已啟動酒店旅遊相關業務，並在業內「招兵買馬」，當中在內地招聘平台「BOSS直聘」App上招請包括產品經理、系統架構師、航空營運等核心職位，劍指酒店及旅遊行業，更明確要求須具備攜程（9961）、美團（3690）等從業經驗，被業內視為京東正式向在線旅遊（OTA）市場發起進攻。

至於今次京東在港申請的系列商標，申請的類別包括9、12、35及39類，9類包括可下載的電腦/手機應用軟件、科學研究用具有人工智能的擬人機械人等；12類為電動運載工具、汽車、無人駕駛汽車、自動駕駛汽車等；39類為廣告宣傳、電腦網絡和網站的在線推廣、為零售目的在通訊媒體上展示商品等。

相關字詞﹕美團 攜程 自動駕駛出租車 自動駕駛技術 物流 商標 京東

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