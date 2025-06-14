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經濟

HKTVmall推淘品直送 標榜與內地同價

【明報專訊】內地電商巨頭攻港，經營HKTVmall的香港科技探索（1137）亦落力維護「本地網購一哥」地盤，積極引入內地商家。最新HKTVmall平台上已新增一個名為「淘品直送」的接入口，使用簡體字界面，接入口的內地商品標榜與「內地同價」，並包由內地「包運包送到港」。據平台資料，貨品為內地版平行進口，會同時顯示人民幣及港幣換算價格。

本報向HKTVmall就「淘品直送」查詢，獲公司回覆指出，HKTVmall除自英國、澳洲、 日本等各地進口產品外，由2025年年初開始積極引入內地產品及商戶進駐，整合成全新購物主題「淘品直送」，並於6月9日正式推出。

現時HKTVmall與大約150家內地商戶合作，以內地同價，即其定價需與內地網購平台一致，提供超過16,000款產品選擇。回覆指客戶對新產品的反應理想，銷售額保持上升趨勢。另外，HKTVmall亦正式推出簡體版小程序，經微信接入並可以內地電話號碼註冊。

港科探索昨亦公布5月訂單總商品交易額約6.83億元，按年下跌5.9%，按月升8.2%。平均訂單值463元，按年跌1.3%，按月跌1.1%。集團指出，平均每日訂單總商品交易額按月上升4.8%至2200萬元，按年則下跌6%；至於在5月，獨立客戶及活躍HKTVmall應用程式使用者均較4月假期旅遊旺季後有所反彈，客戶數量增長5%至 61.1萬名客戶。

相關字詞﹕淘品直送 平行進口 包郵 內地商家 香港科技探索

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