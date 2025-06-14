明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地5月新增貸款6200億 遜預期 分析：產能過剩減借貸意欲 需財策撐經濟

【明報專訊】人民銀行公布5月金融統計數據，信貸增長低於市場預期，首5個月新增人民幣貸款錄10.68萬億元（人民幣，下同），據此計算5月新增人民幣貸款6200億元，低於市場預期的9000億元，較去年同期減34.73%，不過較4月的2800億元有明顯反彈。人行5月減息降準，不過企業新增人民幣貸款仍按年下跌，分析指雖貨幣政策更為寬鬆，減低企業債務負債，惟不少企業面臨產能過剩、房地產復蘇緩慢，影響貸款意欲，實體經濟仍要財策給予額外支持。

明報記者 歐陽偉昉

官媒：5月減息利之後貸款數據

按細項劃分，5月住戶貸款增加540億元，按年少增217億元，與消費相關的短期貸款減少208億元，連續兩個月收縮，與按揭相關的中長期貸款增746億元，按年多增232億元。企事業單位5月新增貸款5300億元，按年少增2100億元，中長期增近3300億元，按年少增約1700億元。截至5月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長7.9%，低於預期的8.1%，狹義貨幣（M1）餘額按年增長2.3%，則高於預期的1.7%，或反映企業在往來帳戶存放更多營運資金的意願上升。

人行旗下《金融時報》引述業內人士稱，業內普遍對下一步貸款數據保持樂觀，除了5月減息支持貸款需求增長，外貿企業為應對關稅衝擊加快多元化發展，增加相關信貸需求，上月中美達成協議大幅降低關稅，外貿企業搶出口也加快信貸需求。個人貸款則受惠房地產市場交易繼續回暖，按揭貸款投放有所增多，另外「618」購物節提前至5月中開始、以舊換新政策帶動耐用品消費較快增長，亦對個貸有利。

5月社融增量2.3萬億 低預期

另今年首5個月社融增量18.63萬億元，據此計算，5月社融增量2.29萬億元，低於市場預期的2.33萬億元，當月政府債券淨融資額達1.46萬億元，為增量主要來源，相對向實體經濟發放的人民幣貸款增加5960億元，企業債券和非金融企業境內股票淨融資，分別為1496億元和152億元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，截至5月底社融存量按年增8.7%，增速與4月持平，信貸增長自去年第四季初低位穩定，不過內地持續減息降準，對推動貸款反彈作用有限，企業憂慮經濟前景令他們貸款時較為審慎，不少企業有產能過剩問題，融資擴產的意願和能力亦有限，另外房地產較慢復蘇亦未能帶動貸款需求。

相關字詞﹕社融 中國經濟 信貸 產能過剩 以舊換新 債券 人民銀行

上 / 下一篇新聞