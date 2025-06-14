以伊衝突嚇散亞洲股匯 港股失24000

「三桶油」金股逆市做好

大市成交額比周四升25.2%，至2943億元，金額為一個月以來最多，有4隻證券成交額各突破100億元。國指收報8655點，跌0.85%，科指收報5239點，跌1.72%。全周計，恒指累升0.42%，國指累升0.3%，兩個指數連升兩周。科指累跌0.89%。

大新銀行經濟研究及投資策略部報告指出，中東緊張局勢升溫或干擾原油供應，短線有望支持油價表現。惟美國關稅政策仍不明朗，加上石油輸出國組織計劃增產，或限制油價表現。新加坡華僑銀行財富諮詢主管Aaron Chwee則指出，如果中東局勢升級，布蘭特原油價格或突破每桶100美元，甚至高見120美元。受消息刺激，中海油（0883）升2.07%，而中國石油（0857）及中國石化（0386）分別升1.79%及1.43%。

防守股受捧 領展中資電訊向上

金價受中東局勢刺激持續走高，曾見每盎司3443美元，升約1.9%，瑞銀報告看好後市，預期資金重新流入黃金，金價將挑戰4月22日所創3500美元新高。金股普遍做好，赤峰黃金（6693）升10.55%，靈寶黃金（3330）升6.06%，山東黃金（1787）及招金礦業（1818）分別升5.98%及4.08%。

防守股向上，領展（0823）升0.12%至42.05元，見去年1月16日以來高位，3隻重磅內地電訊股升0.175%至1.17%。不過，重磅科技股拖累大市向下，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌2.26%及1.98%，車股方面，比亞迪（1211）跌2.45%，連跌兩日，理想汽車（2015）跌2.66%。另上交所晚上公布，寧德時代（3750）將於下周一納入港股通。