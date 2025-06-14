3新股加入招股 三花智控首日超購38倍

較A股折讓18%至23%

A股三花智控昨日收市價為25.26元人民幣（約27.64港元），即H股招股價較A股折讓18%至23%。綜合市場資料，三花智控招股反應不俗，招股首日暫錄221.76億元孖展，較公開市場集資額5.68億元超購約38倍。三花智控引入施羅德（Schroders）、新加坡政府投資公司（GIC）等17名基石投資者，合共認購約5.62億美元（約44億港元）股份。按中間價計，約佔發售股份約55.95%，並設6個月禁售期。

至於集資用途，是次三花智控籌資所得款項淨額約30%將用於產品組合的持續全球研發及創新，30%用於在中國擴建及新建工廠以及提高生產自動化水平，25%用於擴大海外產能等。

招股文件顯示，三花智控主要從事研發、製造及銷售製冷空調電器零部件及汽車零部件，未來有望成為機械人產業鏈上的機電執行器供應商。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，三花智控是全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商，於全球製冷空調控制元器件市場的市佔率約45.5%，於全球汽車熱管理系統零部件市場的市佔率約4.1%。三花智控去年收入279.5億元人民幣，按年升13.8%；年內利潤31.1億元人民幣，升6.1%。收入分佈方面，三花智控去年55.3%收入來自中國，25.4%來自北美。該公司談及關稅戰時表示，美國額外關稅並無對公司業務營運或財務狀况產生重大不利影響，而部分成本由於公司與客戶的公平磋商，令公司能分攤額外成本。

佰澤集資9億 藥捷入場費6641元

其他兩隻新股分別為集資最多約9億元的內地腫瘤醫療集團佰澤醫療（2609），一手入場費約4091元，上市所募得款項將用於強化相關醫療服務等；以及生物製藥公司藥捷安康（2617）集資最多約2億元，其中90%用於核心產品研發，一手入場費約6641元。另下周一截止認購的新股海天味業（3288）截至昨晚錄得約495倍超購，涉資約2844億元。