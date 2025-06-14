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經濟

柏瓏3房租3.15萬 業主回報2.7厘

【明報專訊】將踏入暑假住宅租務旺季，中原副區域營業經理王勤學表示，已屆現樓的元朗錦田柏瓏，目前約有98個單位放租，6月至今暫錄約18宗租賃成交，平均呎租約39至40元，其中第10座低層A3室，實用758方呎3房間隔，業主叫價3.2萬元，議價後減價500元或1.6%，以3.15萬元租出、實用呎租約42元；業主2022年以1405.71萬元一手購入，享租金回報約2.7厘。王勤學指出，柏瓏上月共錄約54宗租賃成交；而現時放租單位中，1房戶月租叫價1.5萬元起、實用呎租42元起；兩房戶1.7萬元起、實用呎租39元起；3房戶月租叫價3.2萬起、實用呎租同約42元起。

內地生付一年租32萬 租柏傲莊兩房

此外，中原高級分行經理邱皓文表示，大圍柏傲莊新錄第6A座中層D室租務成交，實用451方呎兩房間隔，以2.66萬元租出、實用呎租59元，新租客為兩名內地男學生，以先付一年租金近32萬元租入單位；業主於2020年以約987萬元一手購入，享3.2厘租金回報。

一號銀海原則3房戶呎租53元

市區租務方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站一號銀海第7座低層C室，實用665方呎、原則屬3房套間隔，業主以約3.6萬元放租約兩星期後，吸引外區客洽詢，議價後減1000元或約3%，以3.5萬元成交、實呎租金約53元；業主於2005年底以約647.6萬元一手購入，享租金回報約6.5厘。

另香港置業首席聯席董事戴志文表示，九龍站擎天半島6月至今暫錄約8宗租務成交，較上月同期錄約6宗，增加逾三成，其中第2座高層B室，實用1296方呎3房間隔，向東南望海景，以4.5萬元成交，實呎租約35元，新租客據悉為金融業才俊；業主2007年初以約1530萬元購入，享租金回報約3.5厘。

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