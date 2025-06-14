港島樓價按周挫近1% 四區中最傷

中原CCL最新報135.57點 微跌0.01%

九龍、新界西則跑贏大市，九龍CCL Mass最新報134點，按周上升0.69%，結束3周連跌；新界西CCL Mass報125.98點，按周上升0.95%，連升兩周合共1.81%。

今年樓價暫累跌1.5%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新CCL指數是反映5月22日實際按息跌穿2厘、5月24日西貢西沙SIERRA SEA第1B期第3輪價單即日沽清，加上受惠中美關稅暫緩、新盤熱賣等正面消息刺激，樓市氣氛改善，買家入市意欲亦回升，二手交投略增加。

楊明儀表示，CCL連續3周企穩於135點水平，CCL距第二季目標133點，相差2.57點或1.9%，而CCL仍處逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年至今樓價暫時累積跌1.5%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.15%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.21%。

太古城中低層3房1535萬沽 呎價1.5萬

二手市况方面，藍籌屋苑鰂魚涌太古城新錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑雅蓮閣中低層G室，實用1015方呎3房1套間隔、望池園景，原業主早前以2000萬元放盤，近日獲買家洽購，最終以1535萬元成交，即累減465萬元或23%、實呎15,123元；原業主2010年7月以1158萬元買入單位，持貨15年，帳面賺377萬元或約33%。