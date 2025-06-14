柯士甸道原投注站舖 火鍋店每月14萬承租

面積約2300呎 呎租近62元

翻查資料，上述舖位早於1970年代起，已經是賽馬會的投注站，而賽馬會於1970年代，曾經以月租約1.8萬元租用該舖位，賽馬會及後於1988年以1600萬元購入、並且一直自用作投注站，直至2022年投注站結束營運後一直丟空；期間賽馬會曾以月租17萬元放租，惟一直乏人問津，至早前獲火鍋店洽租，減價2.8萬元或16%後、以月租14.2萬元，租予海上鮮餐飲有限公司、呎租約62元，租期3年，由今年5月至2028年8月，期內租金支出估計逾511萬元。

賽馬會1988年1600萬購入

據悉，該商舖預計將營運作海上鮮海鮮和牛涮涮鍋，估計賽馬會享有租金回報逾10厘。

偉業街工廈一籃子物業4300萬沽

另外資料顯示，由已故「舖王」鄧成波的家族成員持有的觀塘偉業街169號中懋工業大廈一籃子物業，新近以4300萬元易手，以樓面面積約2萬方計、呎價約2150元。物業登記買家為PROMISE HOPEFUL LIMITED，該公司股東及董事均為郭秀琼（KWOK, SAU KING），據悉與被形容為「劏房天后」的「琼姐」姓名相同，有機會為同一人。