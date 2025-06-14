美資大手租恒地新海濱商廈22萬呎 投資管理公司Jane Street月租3060萬 呎租137元

恒地昨日公布，與獨立第三方租戶Jane Street Asia Limited，就租賃香港中環新海濱3號用地的第一期在建辦公室大樓，以及附屬面積，簽訂同意訂立租約協議，涉樓面約22.34萬方呎，佔第一期該類可出租樓面的70%。

佔第一期七成可出租辦公室樓面

恒基地產主席李家誠表示，歡迎Jane Street成為中環新海濱旗艦項目的首個租戶，集團一直銳意發展香港核心區域，Jane Street的進駐，充分證明香港乃是具全球競爭力的國際金融中心。

李家誠：港乃具全球競爭力金融中心

通告指出，該物業租金為每方呎137元，不包括管理費、空調費、政府差餉等支出；物業將於2027年交付予租戶作裝修，租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效，租戶有權選擇續租4年。

據估計，Jane Street 5年租用期的租金總支出料逾18億元；以上月九倉（0004）等發展的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，以6.09億元、實呎14.44萬元售出、創亞洲一手分層物業新高價的特色戶的價錢計，相關租金總支出，可購入3伙樓王物業。

事實上，早前路透社曾報道，正租用置地旗下遮打大廈的Jane Street，曾向業主額外洽租兩層樓面，以配合本港、內地及亞太區的業務發展，若成事租用樓面增至6層，共11萬呎。

5年租金總支出料18億 可購3伙亞洲樓王

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，本港國際金融中心地位難以取代，金融機構大手預租逾20萬方呎核心區樓面，極為罕見，並指金融機構、證券商均屬前瞻性的事業，大手預租物業，反映相關機構對前景樂觀。

資料顯示，恒地於2021年以508億元，投得上述中環新海濱3號商業地王，物業第一期料2026年第四季落成，整個項目共涉約161萬方呎樓面，第一期包括商廈及零售、餐飲和娛樂空間等，第二期將於2032年完成。恒地主席李家誠於集團成功投地後曾透露，項目投資額料達630億元。

明報記者