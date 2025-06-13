內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%

內地生1.8萬零議價租新達廣場兩房

此外，美聯聯席區域經理楊浩然稱，大埔新達廣場1座中層B室，實用面積489方呎，兩房間隔，獲內地生以1.8萬元「零議價」承租，實用呎租約37元。業主2020年738萬元購入，租金回報約2.9厘。

高才客2.7萬租又一居3房戶

美聯分行首席助理聯席董事彭文翎表示，鄰近港鐵九龍塘站的又一居，位於18座低層A室，實用面積584方呎，3房間隔，獲高才客以月租2.7萬元承租，實用呎租約46元。業主2017年約1090萬元購入，租金回報約3厘。

中原副區域營業經理王勤學透露，元朗本月不足兩周暫錄約75宗租賃成交，前日更單日錄11宗，較首季每日平均5至6宗大幅增加。其中The YOHO HUB本月暫錄5宗租賃個案，新近位於1座高層B室，實用面積935方呎，4房1套連士多房間隔，獲本地家庭客以3.6萬元承租，實用呎租38.5元。業主2022年2124.78萬元一手買入，租金回報約2厘。