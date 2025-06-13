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經濟

香港地產

內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%

【明報專訊】傳統暑期租賃旺季來臨，近期市場頻錄內地來港學生承租個案。中原分行經理葉添水表示，長沙灣映築中層M室，實用面積323方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，向西南望市景，獲來港升學的內地生以月租1.9萬元承租，實用呎租59元；單位去年曾以月租1.8萬元租出，一年後加租1000元或逾5.5%。業主2022年2月以約676.5萬元一手買入，租金回報約3.4厘。

內地生1.8萬零議價租新達廣場兩房

此外，美聯聯席區域經理楊浩然稱，大埔新達廣場1座中層B室，實用面積489方呎，兩房間隔，獲內地生以1.8萬元「零議價」承租，實用呎租約37元。業主2020年738萬元購入，租金回報約2.9厘。

高才客2.7萬租又一居3房戶

美聯分行首席助理聯席董事彭文翎表示，鄰近港鐵九龍塘站的又一居，位於18座低層A室，實用面積584方呎，3房間隔，獲高才客以月租2.7萬元承租，實用呎租約46元。業主2017年約1090萬元購入，租金回報約3厘。

中原副區域營業經理王勤學透露，元朗本月不足兩周暫錄約75宗租賃成交，前日更單日錄11宗，較首季每日平均5至6宗大幅增加。其中The YOHO HUB本月暫錄5宗租賃個案，新近位於1座高層B室，實用面積935方呎，4房1套連士多房間隔，獲本地家庭客以3.6萬元承租，實用呎租38.5元。業主2022年2124.78萬元一手買入，租金回報約2厘。

相關字詞﹕又一居 新達廣場 映築 租金回報 The YOHO Hub 租賃旺季 高才客 內地生租樓 租金上升 租賃成交

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