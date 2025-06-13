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經濟

香港地產

NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位

【明報專訊】繼西貢西沙SIERRA SEA系列大賣紅盤後，新地（0016）同系已屬現樓、涉534伙的屯門兆康NOVO LAND第3A期，密鑼緊鼓部署登場。新地代理執行董事陳漢麟表示，NOVO LAND第3A期最快下周上載樓書，以及向傳媒開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位。

陳漢麟表示，NOVO LAND第3A期首張價單預計涵蓋開放式至4房戶型，最快本月底至下月初期間開售。NOVO LAND系列提供逾4500伙，現時已全部落成，自2022年夏天開售至今，累沽逾3400伙，套現總額逾200億元。

滶晨今截票 6日暫收逾4000票

至於港島焦點盤，新世界（0017）及港鐵（0066）等發展的黃竹坑站港島南岸滶晨，上周六至昨晚、過去6日累收逾4000票，按明日首輪價單發售138伙計，超額認購28倍，而項目將於今午2時截票。

此外，會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，與中信銀行（國際）合作推出按揭計劃，按揭利率低至H加1.3厘，封頂息率為P減2厘（P為5.5厘），現金回贈1%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS系列年初至今售出近250伙、套現逾15億元。整個系列去年開售至昨日累沽1208伙、套現近75億元 。黃透露，今年集團旗下樓盤暫累售約670伙、套現總額約82億元，上半年有機會突破100億元。

另建灝地產持有的聯合道住宅項目文曜，日前首推10伙招租，已錄得約6宗租賃成交，其中一伙中層兩房一套連儲物室單位，實用面積650方呎，獲家庭客以3.35萬元承租、實用呎租51.5元。建灝表示，加推第二批共6伙招租，實用呎租約46元起。

相關字詞﹕會德豐地產 文曜 GRAND SEASONS 新地 新世界 港鐵 NOVO LAND第3A期

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