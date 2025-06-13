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經濟

香港地產

大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙

【明報專訊】本月暫未有新盤開展大型銷售，綜合市場資訊，本月至昨日整體一手成交暫錄約500宗，而且不乏豪宅成交，其中信置（0083）及中電（0002）合作、屬現樓的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日連沽兩伙，吸金1.725億元，單位為第2座17樓A、B室，屬實用面積1870、1868方呎3房雙套戶，連車位成交價8575萬及8675萬元，實呎逾4.58萬及4.64萬元，買家成交期同為360日，市場消息稱由同一組買家購入。ST. GEORGE'S MANSIONS 自2020年夏天開售至昨日累沽125伙，佔項目單位總數175伙的71%，總套現額近104億元。

VAU Residence單日連沽10伙 吸金8395萬

另一位處何文田自由道，同屬現樓、萬科香港發展的VAU Residence，亦連沽10伙，吸金約8395萬元，當中28樓F、G室透過招標售出；單位實用面積384方呎兩房間隔連326方呎天台，以及499方呎3房間隔連431方呎天台，成交價分別1305.6萬及1696.6萬元，實呎同為3.4萬元，買家成交期同為120日，有機會由同一組買家購入。VAU Residence售出的其他標準單位，包括27樓實用面積499方呎G室3房戶，成交價1272.3萬元、實呎2.54萬元。

此外，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現已被接管的何文田傲玟，據成交紀錄冊顯示，新售出第3座28樓D室，實用面積939方呎兩房連儲物室戶，透過招標以1873.3萬元沽出、實呎1.99萬元。

另綜合市場資訊，本月至昨日主要新盤累積錄約40宗撻訂個案，其中華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1B期，新錄12宗撻大訂，成交總值涉逾1.66億元，相關單位均於2023年售出，成交價1305.97萬元（第3B座6樓A室、實用面積519方呎）至1820.98萬元（第3B座29樓A室、實用面積519方呎），買家撻大訂估計各遭沒收10%訂金，涉130萬至182萬餘元，12伙涉殺訂總額料約1664萬元。華懋已上載瑜一1B期新銷售安排，本月15日（周日）發售16伙，包括上述12伙撻大訂單位，並減價4%至10%。

相關字詞﹕大手客入市 港鐵 瑜一第1B期 華懋 潘蘇通 傲玟 萬科香港 VAU Residence 信置 St. George's Mansions

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