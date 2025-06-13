林奮強2460萬沽擎天 年半四度賣樓 「樓市大好友」累套1.1億 帳面賺6180萬

據悉，林奮強於2004年起先後以約1.3億元購入九龍站至少15伙，迄今共沽出11伙，套現約2.16億元，目前最少仍持有擎天半島4伙未售，估計市值近1億元。資料顯示，最新售出單位，位於擎天半島1座高層F室，實用面積1119方呎，3房雙套連儲物室間隔，以約2460萬元售出，實呎21,984元，做價與2014年高兩層、同為F室成交價約2350萬元僅高不足5%。單位由佳成（亞洲）有限公司（WELL GAINER（ASIA） LIMITED）2007年以1430萬元購入，公司股東及董事均包括林奮強及相關人士，雖然今次成交價與11年前同類單位相若，但帳面仍獲利1030萬元或約72%。新買家名字以普通話拼音，料為內地客。

仍持有4伙擎天收租 估值料近億元

事實上，林奮強自2023年10月，迄今已至少售出4個住宅單位，包括擎天半島3伙，以及1個奧運站維港灣複式，共套現約1.11億元，若以該4伙2004至2008年總購入價4928萬元計，帳面獲利6180萬元，平均賺幅約1.25倍。

綜合代理資料，林奮強自2004至2008年間，先後購入至少15個九龍站單位，包括14伙擎天半島及1伙君臨天下，總購入價約1.3億元，部分曾短炒售出，部分則作長線收租後售出，迄今已售出當中11伙，暫套現約2.16億元，已較當初15伙購入價帳面獲利8600萬元；目前林氏仍持有擎天半島4伙2座極高層3房戶收租，且並未放售。據匯豐網上估價，該4伙目前估值共接近1億元。

資料顯示，林奮強作為「樓市大好友」，曾先後投資多個物業，2012年獲委任為行政會議成員時，其利益申報就持有27個香港物業，令其當時被稱為「行會樓王」。據資料顯示，他曾持有的住宅，包括西環寶翠園、西半山寶華軒、中半山地利根德閣、大埔聚豪天下等，且大多數以公司名義持有。

盈翠相連戶2788萬沽 3年最大成交

另外，青衣盈翠半島錄得至少3年以來最大宗二手成交個案。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添稱，盈翠半島3座高層C、D相連戶，實用面積1555方呎，以兩房雙套連儲物室設計，新近以2788萬元易手，實呎17,929元。原業主2012年10月共斥1820萬元購入上述兩伙，當時已屬相連戶，持貨近13年帳面獲利968萬元或53%。

明報記者