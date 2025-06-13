明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

林奮強2460萬沽擎天 年半四度賣樓 「樓市大好友」累套1.1億 帳面賺6180萬

【明報專訊】上月本港銀行拆息回落，樓市似有回暖之勢，而作為「樓市大好友」的行政會議前成員林奮強，上月亦趁勢售出九龍站擎天半島一個望佐敦一帶市景的3房單位，作價2460萬元，持貨約18年帳面獲利逾七成。事實上，林奮強自2023年10月至今，先後沽出最少4個位於西九龍的住宅，套現共約1.1億元，帳面獲利6180萬元，平均賺幅逾一倍（見表）。

據悉，林奮強於2004年起先後以約1.3億元購入九龍站至少15伙，迄今共沽出11伙，套現約2.16億元，目前最少仍持有擎天半島4伙未售，估計市值近1億元。資料顯示，最新售出單位，位於擎天半島1座高層F室，實用面積1119方呎，3房雙套連儲物室間隔，以約2460萬元售出，實呎21,984元，做價與2014年高兩層、同為F室成交價約2350萬元僅高不足5%。單位由佳成（亞洲）有限公司（WELL GAINER（ASIA） LIMITED）2007年以1430萬元購入，公司股東及董事均包括林奮強及相關人士，雖然今次成交價與11年前同類單位相若，但帳面仍獲利1030萬元或約72%。新買家名字以普通話拼音，料為內地客。

仍持有4伙擎天收租 估值料近億元

事實上，林奮強自2023年10月，迄今已至少售出4個住宅單位，包括擎天半島3伙，以及1個奧運站維港灣複式，共套現約1.11億元，若以該4伙2004至2008年總購入價4928萬元計，帳面獲利6180萬元，平均賺幅約1.25倍。

綜合代理資料，林奮強自2004至2008年間，先後購入至少15個九龍站單位，包括14伙擎天半島及1伙君臨天下，總購入價約1.3億元，部分曾短炒售出，部分則作長線收租後售出，迄今已售出當中11伙，暫套現約2.16億元，已較當初15伙購入價帳面獲利8600萬元；目前林氏仍持有擎天半島4伙2座極高層3房戶收租，且並未放售。據匯豐網上估價，該4伙目前估值共接近1億元。

資料顯示，林奮強作為「樓市大好友」，曾先後投資多個物業，2012年獲委任為行政會議成員時，其利益申報就持有27個香港物業，令其當時被稱為「行會樓王」。據資料顯示，他曾持有的住宅，包括西環寶翠園、西半山寶華軒、中半山地利根德閣、大埔聚豪天下等，且大多數以公司名義持有。

盈翠相連戶2788萬沽 3年最大成交

另外，青衣盈翠半島錄得至少3年以來最大宗二手成交個案。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添稱，盈翠半島3座高層C、D相連戶，實用面積1555方呎，以兩房雙套連儲物室設計，新近以2788萬元易手，實呎17,929元。原業主2012年10月共斥1820萬元購入上述兩伙，當時已屬相連戶，持貨近13年帳面獲利968萬元或53%。

明報記者

相關字詞﹕名人沽貨 擎天半島 行政會議前成員林奮強 「樓市大好友」

上 / 下一篇新聞

安永上調港IPO金額 料全年1600億 上半年籌逾千億冠全球 內企佔97%
安永上調港IPO金額 料全年1600億 上半年籌逾千億冠全球 內企佔97%
官媒：騰訊小鵬等望回歸A股
官媒：騰訊小鵬等望回歸A股
華大北斗科技申來港上市
華大北斗科技申來港上市
港股跌331點險守24000 科技股捱沽
港股跌331點險守24000 科技股捱沽
螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌
螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌
周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長
周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長
奇瑞汽車：考慮港建製造中心
奇瑞汽車：考慮港建製造中心
TVB伙華為等擴AI應用
TVB伙華為等擴AI應用
新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%
新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%
中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸
中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸
WeChat Pay HK首5月 中小商戶消費倍升
WeChat Pay HK首5月 中小商戶消費倍升
美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化
美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化
英GDP按月縮0.3% 年半最弱
英GDP按月縮0.3% 年半最弱
美上月關稅收入 230億美元創新高
美上月關稅收入 230億美元創新高
張兆聰：恒隆地產股息率高可留意
張兆聰：恒隆地產股息率高可留意
建行亞洲3個月定存高達5.38厘
建行亞洲3個月定存高達5.38厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升
葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升
植耀輝：名創受惠盲盒熱 惟不宜高追
植耀輝：名創受惠盲盒熱 惟不宜高追
技術取勝：國航見頂回落機率漸增
技術取勝：國航見頂回落機率漸增
盧駿匡：美股存隱憂 港股較樂觀
盧駿匡：美股存隱憂 港股較樂觀
CEO陳翊庭運送「金鑼」 慶祝港交所25周年
CEO陳翊庭運送「金鑼」 慶祝港交所25周年
楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能
楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能
周顯：比亞迪不會變恒大
周顯：比亞迪不會變恒大
譚新強：跟李成教授率港大 CCCW考察團 訪問泰國老撾雲南
譚新強：跟李成教授率港大 CCCW考察團 訪問泰國老撾雲南
湯文亮：物業代理可能變成炒家
湯文亮：物業代理可能變成炒家
潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡
潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡
元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成
元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成
大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙
大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙
NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位
NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位
內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%
內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%