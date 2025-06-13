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經濟
2025年6月13日星期五
湯文亮 茶餐廳手記
投資策略
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官媒：騰訊小鵬等望回歸A股
華大北斗科技申來港上市
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螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌
周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長
奇瑞汽車：考慮港建製造中心
TVB伙華為等擴AI應用
新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%
中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸
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美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化
英GDP按月縮0.3% 年半最弱
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盧駿匡：美股存隱憂 港股較樂觀
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楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能
周顯：比亞迪不會變恒大
譚新強：跟李成教授率港大 CCCW考察團 訪問泰國老撾雲南
湯文亮：物業代理可能變成炒家
潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡
林奮強2460萬沽擎天 年半四度賣樓 「樓市大好友」累套1.1億 帳面賺6180萬
元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成
大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙
NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位
內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%
湯文亮：物業代理可能變成炒家
【明報專訊】有同事話，最近整理一下已經出售價值十幾億元物業的過程，發覺有一件事，那些物業曾經被開出低價，但我唔肯賣，最後又可以做到我要的價。
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