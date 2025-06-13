楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能

恒指料跌幅有限 中期有望偏強

指數下跌300多點不會令投資者感到肉痛，但已是近一個月最慘烈，可見近期恒指波幅頗低。中美接近達成貿易協議，始終難以避免出現獲利盤觸發的調整。不過，低波幅之下，投資者有序獲利，暫時預判指數跌幅有限，中期後市仍偏強。

《明報》港股數據庫當中，昨日上升及下跌股份比例分別為43%比57%，日內跌勢並非一面倒。風險胃納仍然偏高，昨日升逾5%的港股數目為208隻，仍多於下跌逾5%的133隻，其中，生科股繼續熱炒，港股數據庫當中的醫療保健板塊，股價平均升幅為3.85%，上升比例100%，表現一枝獨秀，投資者無懼於整體大市調整。

論資金的炒作風格，港股與美股出現近似之處，投資者追捧的板塊往往炒至超出應有水平，及後再透過急促調整進行修正。我們難以估計生科股目前是否已升至過高，但要小心稍後呈現調整的話，向下整固的速度及幅度可能比預期大。然後，獲利資金會再尋找下一個熱炒板塊。

手持生科股的話，應當採取什麼持貨策略？較可行的做法是分段逢高獲利，以免他朝遇上較大幅度調整時，走避不及，套現後，再將資金投入個別強勢股當中。

個股之中，近期進入整固的德昌電機（0179），上月宣布推出AI數據中心的液冷泵浦產品，此乃AI數據中心液冷設備當中不可或缺的重要零件，讓德昌AI概念加身。近數個月德昌股份成交大增，轉趨活躍，至今股價上升一倍，料未止境，可當作候低吸納之選擇之一。

筆者篩選的多頭排列股份名單之中，昨日升幅達到3%的強勢股，生科股及金融股佔上八成左右，資金流向一面倒。

昨日本欄提及的人保集團（1339），於跌市之中仍保持逆市上漲破頂。炒作生科股即時派彩固然理想，持有人保集團這類穩健型強勢股亦令人放心，是可以兩者兼備的策略。

中國燃氣港華走勢逐步向好

除了生科股及金融股，若要留意剛剛轉強的落後板塊，亦可留意再生能源股份。中國燃氣（0384）、新天綠能（0956）、港華智慧能源（1083）都形成了長線多頭排列趨勢，股價已見底回穩，走勢逐步向好。

其中，新天綠能屬於綜合型清潔能源供應商，涉足天然氣、風電、太陽能發電。近期因天然氣售氣量減少而令收入下跌，同時風電場上網電量上升，令盈利不跌反升。目前估值合理，市盈率約10倍、市帳率僅0.75倍，股息率仍達到5厘以上，屬防守型股份之佳選。

新天綠能過去半年持續呈現買盤收集迹象。觀察中央結算系統（CCASS）數據，過去一年，首十名持貨券商的持倉比例由84%增至最新90.81%，或反映大戶逐步收集股份，股價亦早恒指一步於昨日創下3年高位，中線可上望5.5元，跌穿3.84元止蝕。

[楊智佳 數據尋寶]