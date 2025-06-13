葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升

過去3年盈利相對平穩 非高增長

筆者認為海天味業是次招股有三大賣點：（1）原已在A股上市的中國不同行業龍頭企業來港發行H股屬大勢所趨，去年9月開始「A+H」上市的美的集團（0300）、寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276）掛牌至今股價同樣報捷；（2）海天味業是次來港上市H股招股價上限36.3元，與其A股昨日收報41.29元人民幣比較，折讓近兩成，掛牌後有炒與A股股價折讓收窄的空間；（3）根據券商數據，截至昨晚7時，海天味業孖展認購額高達近1800億元，相對於公開發售額超購近315倍，市場認購反應熱烈，有利股價掛牌初期向好。

不過，筆者認為須強調的是，即使海天味業值得認購，惟其難以像毛戈平般掛牌數個月股價便勁升數倍，原因是以海天味業H股招股價上限36.3元計，其市盈率高達近30倍，而過去3年盈利分別為61.9億、56.2億及63.4億元人民幣，因此期內盈利僅屬相對平穩、並非高增長。

作為比較，毛戈平過去3年盈利分別為3.52億、6.63億及8.81億元人民幣，期內盈利複合年增長率高達近60%，若未來盈利也能保持此增長速度，有望支持現時市盈率近50倍的高估值。

市盈率近30倍 遠高美股同業Kraft Heinz

另外，筆者認為，海天味業面對的第二個不明朗因素是，從全球行業層面來說，調味品股並非當炒板塊，因此今年以來除了海天味業A股股價錄得近一成跌幅外，股神巴菲特持有的Kraft Heinz（美：KHC）期內亦下跌近一成半；而且值得留意的是，根據彭博數據，Kraft Heinz市盈率現僅約9倍，亦遠較海天味業低。

綜合上述分析，筆者估計，海天味業是次來港掛牌，即使股價初期上升可期，因此亦值得認購，但也難以期望過高。當然，筆者更鼓勵讀者也把海天味業電子招股書由頭到尾數百頁翻閱一次，由此可以學到內地以至全球調味品行業不少知識，然後自己決定是否認購，這也是投資股票的真諦。

[葉創成 創富倉]