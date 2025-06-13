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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升

【明報專訊】中國調味品龍頭企業海天味業（3288）現正來港招股，集資額近百億元，筆者撰寫此文前剛好用數小時把其電子招股書由頭到尾數百頁翻閱一次，上次有興趣及時間這樣做已是去年12月認購毛戈平（1318）時；筆者的結論是雖然海天味業有三大賣點值得認購，但同樣有兩大不明朗因素，因此亦難以預期海天味業可像毛戈平般掛牌數個月股價便勁升數倍，下文將會進一步交代。

過去3年盈利相對平穩 非高增長

筆者認為海天味業是次招股有三大賣點：（1）原已在A股上市的中國不同行業龍頭企業來港發行H股屬大勢所趨，去年9月開始「A+H」上市的美的集團（0300）、寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276）掛牌至今股價同樣報捷；（2）海天味業是次來港上市H股招股價上限36.3元，與其A股昨日收報41.29元人民幣比較，折讓近兩成，掛牌後有炒與A股股價折讓收窄的空間；（3）根據券商數據，截至昨晚7時，海天味業孖展認購額高達近1800億元，相對於公開發售額超購近315倍，市場認購反應熱烈，有利股價掛牌初期向好。

不過，筆者認為須強調的是，即使海天味業值得認購，惟其難以像毛戈平般掛牌數個月股價便勁升數倍，原因是以海天味業H股招股價上限36.3元計，其市盈率高達近30倍，而過去3年盈利分別為61.9億、56.2億及63.4億元人民幣，因此期內盈利僅屬相對平穩、並非高增長。

作為比較，毛戈平過去3年盈利分別為3.52億、6.63億及8.81億元人民幣，期內盈利複合年增長率高達近60%，若未來盈利也能保持此增長速度，有望支持現時市盈率近50倍的高估值。

市盈率近30倍 遠高美股同業Kraft Heinz

另外，筆者認為，海天味業面對的第二個不明朗因素是，從全球行業層面來說，調味品股並非當炒板塊，因此今年以來除了海天味業A股股價錄得近一成跌幅外，股神巴菲特持有的Kraft Heinz（美：KHC）期內亦下跌近一成半；而且值得留意的是，根據彭博數據，Kraft Heinz市盈率現僅約9倍，亦遠較海天味業低。

綜合上述分析，筆者估計，海天味業是次來港掛牌，即使股價初期上升可期，因此亦值得認購，但也難以期望過高。當然，筆者更鼓勵讀者也把海天味業電子招股書由頭到尾數百頁翻閱一次，由此可以學到內地以至全球調味品行業不少知識，然後自己決定是否認購，這也是投資股票的真諦。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕創富倉 Kraft Heniz（美：KHC） 新股 毛戈平（1318） 海天味業（3288） 葉創成 創富倉

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