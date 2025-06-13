美上月關稅收入 230億美元創新高

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）周三表示，美國政府的債務負擔及利息支出已「難以維持」，這意味美國長期國債不再被視為無風險投資。他將目前的市場環境，與1999年科網泡沫爆破前，以及2006至07年金融海嘯前的情况相比。他表示，投資者應考慮增加非美元資產的配置，並透露其管理的公司，開始將外幣納入旗下基金。

橡樹資本（Oaktree Capital）聯合創辦人Howard Marks指出，投資者應預期特朗普任內的不確定性將持續存在，市場需對當前「高企」的市場估值保持審慎。他又表示，美國不斷增長的債務也帶來「巨大不確定性」，並指難以預測任何危機的爆發時間。

（綜合報道）

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