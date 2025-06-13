TVB伙華為等擴AI應用

許濤稱，集團已在前海及南沙成立製作中心，融入大灣區及充分利用當地人力資源。同時已引入人工智能創作內容（AIGC）及創新應用，令製作效率大幅提升。當中TVB和華為國際及科大訊飛合作，推進粤語模型創新發展及其應用場景的可行性，並探索雲架構智能辦公系統，優化跨部門製作流程，甚至培養數碼轉型及AI應用人才。

製劇集宣傳片 需時大減

單是2024年，TVB已有逾百個製作用上AI，除配音及字幕，亦已應用在圖片轉影片、像素放大、擴張背景、複製語調及語言生成。至於通過新科技與傳统電視融合，TVB估計，影視後期製作可提升效率逾50%。集團以製作與《璀璨之城》劇集宣傳片為例，傳統製作需75小時，用Al製作則約15小時。同時已有12部劇集聯同大灣區的製作資源合作，並可開發標準化流程，藉此提高熱度及回報。

明報記者 陳偉燊 廣州報道