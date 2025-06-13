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經濟

周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長

【明報專訊】金價飈升壓抑黃金消費下，周大福珠寶（1929）昨公布2025財年純利59.16億元，按年倒退9%，每股盈利0.59元，末期息每股0.32元，按年增6.7%。但全年股息0.52元，按年跌5.45%，全年派息率升至87.8%。2025財年周大福的營業額跌17.5%至896.56億元，內地、港澳同店銷售分別跌19.4%及26.1%，不過集團執董鄭炳熙表示，受益於高毛利產品帶來產品組合改善、成本控制及金價高企等，今年目標是同店銷售重回正增長，但受限於市場許多不確定性，認為只會是單位數的正增長。

明報記者 方楚茵

鄭炳熙表示，2025財年在金價上升帶動下令利潤率提升，但現時金價已較去年同期升40%，不能預估新財年黃金繼續如此升勢。公司會在成本控制等方面繼續推動，「預期經營溢利與去年度相若」，又稱「同店係希望重回正增長」。

黃紹基：料開關店數字仍高

市場關注公司大幅關店，執董兼董事總經理黃紹基稱，新財年會維持靈活並策略性地優化零售網絡，繼續「搵好地點，開好店」，優質經營已反映在業績上，並無給予團隊開店壓力，會繼續檢討業績、表現或地點差的門店及有序關店，估計開關店數字仍高，並會繼續支撐業績。

上財年公司在內地淨關閉896個周大福珠寶零售點，截至2025年3月31日在內地擁有6274個，當中約75%為加盟店；香港淨增加1個零售點至69個，澳門淨減少1個至18個，其他市場淨增加4個至62個。

鄭志雯：新形象店銷售高30%

周大福2025財年在內地及香港開設了5間新形象店，副主席鄭志雯指出，今年會在內地及香港開設20間新形象店，新形象店產出及銷售能力均高出預期；無論是新店或新形象店的單店銷售都較舊店高30%，反映品牌策略等效果理想。

至於香港業務，黃紹基稱，近兩季表現非常好，已回復正增長，香港好有韌性，旅客引流及盛事等，對香港持續有利，亦會繼續爭取在好位置持續開舖。集團亦加快海外發展步伐，黃紹基指出，在海外會沿用雙線發展，已經營成熟的地區如新加坡、馬來西亞等，當地消費力亦不斷提升，會計劃開設新形象店及全面提升產品線，相信會成為海外業務新增長動力。

相關字詞﹕金價 黃紹基 鄭炳熙 鄭志雯 周大福

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