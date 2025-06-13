明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股跌331點險守24000 科技股捱沽

【明報專訊】美國總統特朗普聲言中美貿易協議下維持對中國進口貨徵收55%關稅，投資界感失望，大市連升3天後由兩個半月高位回吐，恒指尾市挫逾300點，並以接近全日最低位收市，險守二萬四關，成交2444億元。重磅科技股、汽車股齊瀉，快手（1024）急回近6%或3.65元，收市報58.55元，醫藥股逆市做好，中生製藥（1177）逆市勁升近兩成或0.92元，收報5.69元，為升幅最大藍籌。

北水連續12日淨流入 涉近600億

隔晚美股三大指數倒跌收市，恒指昨日低開143點後反覆，跌幅一度收窄至78點。但午後跌幅擴大，尾市最多跌364點，低見24,002點。恒指最終跌331點或1.4%，收報24,035點。國指跌135點或1.5%，收報8729點，科指更挫119點或2.2%，收報5331點。北水南下淨流入55.9億元，為連續第12個交易日淨流入，累計流入597.8億元。

科技股領跌大市，「ATMX」拖累恒指跌超過170點，阿里巴巴（9988）跌3.2％或3.8元，收市報114.6元、小米（1810）跌3.8％或1.9元，收市報52.2元，快手跌超過半成。車股普遍下跌，比亞迪股份（1211）跌4.5%或6.4元，收市報134.4元，小鵬汽車（9868）旗下G7預售不足1小時訂單突破1萬部，但股價仍然跌6.7%或5.45元，收市報76.35元；蔚來（9866）跌4.2％或1.25元，收市報28.35元、理想（2015）跌2.5%或2.9元，收市報112.8元。

中生製藥逆市升近兩成

醫藥股逆市上升，據報將有重磅對外授權交易，中生製藥升19.3%，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）齊升逾4%，翰森製藥（3692）升3.8%，石藥集團（1093）升2.5%。內需股下跌，百威亞太（1876）跌6.4%，是表現最差藍籌。海底撈（6862）跌3.6%，華潤啤酒（0291）、安踏（2020）、李寧（2331）跌逾2%，泡泡瑪特（9992）再創新高後倒跌1.1%。

新加坡銀行：恒指今年目標25400

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏提醒，下月中央政治局會議，當局所討論的額外刺激經濟規模可能會小於市場預期，但相信中央今年仍會推出刺激經濟方案，只是規模及時間點有機會與市場預期有出入。她並籲投資者留意內地各行業價格戰對企業盈利的影響，以及美國對中國的90天關稅暫緩期結束後如何處理關稅問題，她對今年恒指的目標價為25,400點，而近期熱炒的新消費股則需留意估值是否過高。

上 / 下一篇新聞

安永上調港IPO金額 料全年1600億 上半年籌逾千億冠全球 內企佔97%
安永上調港IPO金額 料全年1600億 上半年籌逾千億冠全球 內企佔97%
官媒：騰訊小鵬等望回歸A股
官媒：騰訊小鵬等望回歸A股
華大北斗科技申來港上市
華大北斗科技申來港上市
螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌
螞蟻國際：盡快申港穩定幣牌
周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長
周大福全年少賺9% 增派末期股息 今年目標同店銷售重回增長
奇瑞汽車：考慮港建製造中心
奇瑞汽車：考慮港建製造中心
TVB伙華為等擴AI應用
TVB伙華為等擴AI應用
新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%
新世界據報獲銀行承諾再融資761億 佔總額87%
中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸
中海油：渤海油氣產量今年目標4000萬噸
WeChat Pay HK首5月 中小商戶消費倍升
WeChat Pay HK首5月 中小商戶消費倍升
美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化
美匯指數跌穿98 逾3年低 惠譽降北美企業展望至惡化
英GDP按月縮0.3% 年半最弱
英GDP按月縮0.3% 年半最弱
美上月關稅收入 230億美元創新高
美上月關稅收入 230億美元創新高
張兆聰：恒隆地產股息率高可留意
張兆聰：恒隆地產股息率高可留意
建行亞洲3個月定存高達5.38厘
建行亞洲3個月定存高達5.38厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升
葉創成：海天味業兩不明朗因素 掛牌初期料難大升
植耀輝：名創受惠盲盒熱 惟不宜高追
植耀輝：名創受惠盲盒熱 惟不宜高追
技術取勝：國航見頂回落機率漸增
技術取勝：國航見頂回落機率漸增
盧駿匡：美股存隱憂 港股較樂觀
盧駿匡：美股存隱憂 港股較樂觀
CEO陳翊庭運送「金鑼」 慶祝港交所25周年
CEO陳翊庭運送「金鑼」 慶祝港交所25周年
楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能
楊智佳：再生能源股可追落後 大戶收集新天綠能
周顯：比亞迪不會變恒大
周顯：比亞迪不會變恒大
譚新強：跟李成教授率港大 CCCW考察團 訪問泰國老撾雲南
譚新強：跟李成教授率港大 CCCW考察團 訪問泰國老撾雲南
湯文亮：物業代理可能變成炒家
湯文亮：物業代理可能變成炒家
潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡
潛在買家續觀望 加國樓市或趨淡
林奮強2460萬沽擎天 年半四度賣樓 「樓市大好友」累套1.1億 帳面賺6180萬
林奮強2460萬沽擎天 年半四度賣樓 「樓市大好友」累套1.1億 帳面賺6180萬
元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成
元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成
大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙
大手客1.72億連掃ST. GEORGE'S兩伙
NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位
NOVO LAND 3A期最快下周上樓書開示範單位
內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%
內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%