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經濟

安永上調港IPO金額 料全年1600億 上半年籌逾千億冠全球 內企佔97%

【明報專訊】四大會計師行之一的安永去年底曾預測，本港今年首次公開招股（IPO）集資額將達1200億元。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，原估計的1200億元已為「進取」的預測，但因今年上半年本港IPO集資額預計已將達1087億元，同時考慮到「A+H股」趨勢、有許多A股公司赴港發H股，以及美股上市的中概股，因中美關係緊張或會回流至港股。安永將今年預測額上調至不少於1600億元，為安永歷年來首次調整本港IPO集資額預測。

明報記者 江陵凱

據安永的資料顯示，港交所（0388）去年上半年集資額僅17億美元，全球排名第九位。蔡偉榮指出，上半年香港IPO集資額約140億美元，躍升全球排名第一（見表），與排名第二位、集資額為76億美元的納斯達克交易所相差近倍。他表示，於超大型IPO上市個案有機會出現之下，他揚言今年全年不少於1600億元的預測為「非常保守」。

集資額仍與4年前差一大截

翻查港交所數據顯示，雖然安永預測的數字，遠較2022年至2024年間每年集資額為高，但相對2019年至2021年的集資額、每年均逾3000億元而言，仍有一大段距離（見圖）。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，若將正在招股的海天味業（3288），以及已通過上市聆訊的三花智能及曹操出行等的潛在集資額計算在內，料上半年集資額將達1087億元，集資額按年飈升7.11倍，IPO宗數亦按年升33%至40宗。當中首十大IPO集資額已達897億元，佔上半年集資額的83%。

內地龍頭企業「走出去」 選擇港上市

賴耘峯指出，截至本月11日數據估算，今年上半年於港進行IPO的企業中，內企佔本港公司總數95%、同時佔集資額96.7%。他指出有許多龍頭內企均有「走出去」海外擴張，令它們選擇「A+H股」或將A股企業分拆於港上市。另他提到，目前排隊上市個案中，有逾20家A股公司將於港上市。

逾20家A股公司排隊港上市

賴耘峯解釋，本港IPO好轉同時受惠於中證監優化境外上市的流程，以及中美關係於關稅問題上出現摩擦，促成在美上市中概股回流至港的潮流。另他提到，港交所的科企專線亦支持科企以保密形式提交上市申請，亦有助吸引企業選擇來港上市。

蔡偉榮預計，本港今年全年有機會維持其集資額全球首位的排名，更表示他曾讓同事翻查，潛在赴美上市的大型IPO個案，但暫時未發現有個案、其集資額可大到能扭轉現時港美交易所排名。

相關字詞﹕招股 上市 中概股 蔡偉榮 港交所 A+H股 集資額 新股 安永

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