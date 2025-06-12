美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者

通脹升幅較預期低，為美聯儲減息帶來空間。數據公布後，美國副總統萬斯在社交平台X發帖，呼籲美聯儲減息，指最新通脹數據顯示，關稅尚未對通脹帶來實際的上行壓力。萬斯表示，總統特朗普「已說了一段時間，現在更加清楚：美聯儲拒絕減息是貨幣政策失當」。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注美聯儲到9月才恢復減息，不過9月減息0.25厘或以上的概率，由數據公布前的六成左右，升至接近七成。今年餘下時間合共減息半厘或以上的概率，亦由數據公布前的六成左右，升至66%。

減息預期升溫 美匯指數跌穿99

減息預期上調，美匯指數昨晚跌穿99，歐元兌美元升0.4%至1.1475。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率跌穿4厘，美國10年期國債孳息率低見4.42厘。受減息預期推動，加上中美達成初步貿易協議，美股三大指數早段上漲。

國際油價升逾1%。布蘭特期油升穿每桶68美元，是7周高位。紐約期油升穿每桶66美元，是逾兩個月高位。比特幣昨晚曾升穿11萬美元，逼近歷史高位。

昨晚公布的美國5月整體CPI按月僅升0.1%；按年升幅微升至2.4%，是今年以來首次增長加快，但升幅仍低於市場預期。5月的汽油、新車、二手車及服裝等價格均有所下降。剔除能源的服務價格按月升0.2%，升幅較4月放緩，反映機票和酒店價格下滑。

高盛資產管理公司分析，通脹升幅低於預期，反映關稅尚未產生重大的直接影響，企業仍在使用現有庫存，又或由於需求不確定，而緩慢調整價格。倘通脹保持可控，又或就業市場轉弱，美聯儲可能會考慮減息。

分析：企業仍有庫存 緩慢調整價格

惠譽評級首席經濟學家Brian Coulton表示，企業在關稅上調前囤積的庫存，可能導致價格傳導延遲，而美國貿易政策的巨大不確定性，可能影響了企業調整價格速度，但未來幾個月核心通脹上升的可能性仍然很大。信安資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示，關稅驅動的價格上漲，可能還需幾個月才會反映於CPI數據，現在斷言價格衝擊不會發生為時過早。

彭博社分析，休閒服務及汽車等耐用品價格疲軟，反映消費者對收入前景審慎，抵消了關稅轉嫁的影響。

（綜合報道）

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