明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
名人樓市論壇

香港地產

瑞銀財富管理滕瑤：中國科技股續看漲

【明報專訊】恒指今年以來上升4307點或21.47%，是全球最佳表現的主要股市指數之一，原因何在？強勢能否持續呢？瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置策略師滕瑤（圖）分析，全球、特別是美國投資者此前曾明顯低配中國股市，而過去幾個月他們已將低配中國股市的程度減少，換言之，期內的確有不少外資流入中國股市。

向前望的話，滕瑤認為，基於三大原因，中國科技股現仍有吸引力：「第一，科技股是中國股市盈利增長最強的板塊；第二，中國科技股對比美國以至全球同業現時估值仍明顯折讓；第三，自從今年2月以來，隨着DeepSeek在全球取得成功，反映中國在人工智能（AI）以至整體科技上的實力，而且中國企業現發展AI以至其他科技亦得到政府的支持。基於上述三大原因，我們相信中國科技股股價仍有上升空間。」

料美對歐日息差收窄 美匯未來1年續弱

美匯指數今年以來下跌近一成，反映資金從美國流走到全球其他地區尋找投資機會，這對港股亦屬正面，滕瑤亦有分析美匯後市。她預測，在未來3至12個月美國聯儲局料再次減息，而且其減息空間亦比歐洲央行大，加上日本央行亦可能會加息，換言之，美元息差優勢料收窄，故估計美匯將進一步轉弱。

不過，滕瑤強調，從長期角度去看，由於美國資本市場的流通性及深度料續遠勝全球其他地區，這便會為美元帶來需求，也就會為美匯在低位帶來支持。

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕名人樓市論壇

上 / 下一篇新聞

比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
5月整體汽車銷量 按年增11%
5月整體汽車銷量 按年增11%
標普料內地車企今年利潤率受壓
標普料內地車企今年利潤率受壓
恒指再漲204點 北水大減八成
恒指再漲204點 北水大減八成
陳茂波：港股強勢 有助支撐消費
陳茂波：港股強勢 有助支撐消費
海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成
海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成
美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持
美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持
大摩上調泡泡瑪特目標價至302元
大摩上調泡泡瑪特目標價至302元
「全球唯一」初代薄荷色Labubu 108萬拍賣成交
「全球唯一」初代薄荷色Labubu 108萬拍賣成交
彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億
彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億
標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%
標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%
匯控沽阿根廷銀行ADR套現50億
匯控沽阿根廷銀行ADR套現50億
美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者
美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者
全球儲備資產 美元佔比跌穿五成
全球儲備資產 美元佔比跌穿五成
摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」
摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」
張兆聰：德昌倘回落 可中線買入
張兆聰：德昌倘回落 可中線買入
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：金山雲料保歷加通道上落
技術取勝：金山雲料保歷加通道上落
楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會
楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會
周顯：外匯基金難減美債持倉
周顯：外匯基金難減美債持倉
湯文亮：洛杉磯暴動幫了中國
湯文亮：洛杉磯暴動幫了中國
上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂
上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂
MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標
MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標
新田科技城項目招意向涉20公頃地
新田科技城項目招意向涉20公頃地
永亨銀行馮氏家族5550萬入市玫瑰新邨
永亨銀行馮氏家族5550萬入市玫瑰新邨
永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬
永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬
瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢
瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢