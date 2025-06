瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢

瑞銀早前發布了《2025年全球家族辦公室報告》,其中包括來自全球30多個市場的317個單一家族辦公室的見解,受訪的家族辦公室平均管理11億美元財富,印證此報告是對這群具影響力投資者規模最全面、最權威的研究。本次調查於1月22日至4月4日進行。此外,瑞銀亦於4月9日至5月7日期間進行深度訪談,為報告補充更多調查結果,重點關注近期市場發展對家族辦公室資產配置和其投資組合的影響等關鍵主題。

本次調查發現亞太區為此報告的第二大受訪地區,大約佔受訪家族辦公室數量四分之一。在未來五年內,有30%亞太區家族辦公室計劃增加對大中華區的投資。另外,有近六成亞太區家族辦公室將讓其下一代擔任家族辧公室的董事會成員。

萊坊調查顯示44%家辦擬增房產投資

萊坊在去年11月和12月亦訪問包括本港的全球150個單一和多個聯合家族辦公室,調查發現有44%受訪者預期於未來18個月會增加對房地產的投資,原因是具有增長潛力及財富保值能力。換言之,瑞銀上述調查顯示亞太區家族辦公室計劃增加對大中華區的投資,對本港樓市預料亦屬正面。

瑞銀財富管理策略客戶部主管Benjamin Cavalli指出,該行家族辦公室客戶選擇落戶哪一地點,主要考慮四大支柱(four pillars),當中包括法治、醫療、教育及稅制,這些都是家族辦公室最重要的考慮因素。

去年「撤辣」後 港稅制增競爭力

Cavalli表示:「首先最重要是法治,這對大部分家族辦公室來說均屬關鍵;第二是醫療,特別是經歷新冠疫情後,全球富有人士希望在醫療環境最好的地方生活;第三是教育,這對擁有在學子女的富裕家庭尤其重要;第四是稅制,這理所當然也是另一考慮因素。」

瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄認為,本港具備Cavalli上述的法治、醫療、教育及稅制等四大支柱優勢,例如政府去年2月《財政預算案》全面撤銷樓市「辣招」後,非港人購買港樓已不需要再繳付買家印花稅(BSD),在稅制上已更有競爭力,對吸引全球家族辦公室進駐亦屬正面。

港新股市場轉旺 吸全球家辦資金

另外,辜良雄指出,當前本港對於全球家族辦公室來說,另有兩大吸引力——資本市場轉趨活躍及與大灣區以至內地聯繫。他解釋,作為中國新能源龍頭股的寧德時代(3750)上月來港集資逾410億元,屬今年以來全球集資額最大的IPO(首次公開發售),吸引包括家族辦公室在內全球資金積極認購,該股上市至今股價亦有好表現,反映新股市場已轉旺,若此趨勢持續,本港料會得到更多全球家族辦公室的青睞,他形容:「假如IPO市場回來的話,香港也將回來(If the IPO markets were to come back, Hong Kong will come back.)。」

辜良雄續說,由於本港與大灣區其他城市密緊聯繫,亦是中國與世界其他國家交流的窗口,故此「內聯外通」亦是本港對全球家族辦公室的另一吸引力。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]