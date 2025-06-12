明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

永亨銀行馮氏家族5550萬入市玫瑰新邨

【明報專訊】近日豪宅交投活躍，部分老牌家族人士入市，其中永亨銀行馮氏家族，上月以5550萬元購入東半山老牌豪宅屋苑玫瑰新邨一個3房戶。不過，同區肇輝臺嘉苑一個3房戶，則以1398萬元售出，原業主持貨約6年，連使費料實蝕約五成。

上述玫瑰新邨單位，位於C座高層2室，實用2090方呎，3房3套間隔，上月5550萬元售出，實呎26,555元，買家以EVER STRATEGY LIMITED作登記，公司股東及董事均包括馮鈺聲（FUNG YUK SING MICHAEL），為永亨銀行創辦人兼慈善家馮堯敬次子，他亦曾為永亨銀行主席。

資料顯示，單位原於1973年以350萬元購入，及後成為遺產貨，現帳面升值5200萬元或近15倍。

肇輝臺嘉苑3房1398萬沽 6年實蝕五成

不過，同區另一老牌屋苑、肇輝臺嘉苑則錄大幅蝕讓，單位為B座低層B3室，實用1158方呎，3房1套間隔，上月以1398萬元連車位售出，實呎12,073元，原業主2019年2500萬元購入，現帳面蝕讓1102萬元或44%，連使費料實蝕約1250萬元或約五成。

此外，代理消息稱，鰂魚涌君豪峰極低層A室，實用234方呎，屬開放式間隔，最新以約385萬元易手，實呎16,453元，為屋苑首次有單位以低於400萬元成交，屬屋苑新低。

原業主2018年約576萬元一手購入，帳面蝕讓191萬元或約33%，惟原業主當年購入時須付樓價15%「辣稅」，故連使費料實蝕約280多萬元或49%。

三湘沽伊利莎伯大廈單位 37年多賺6倍

另市場消息指，銅鑼灣伊利莎伯大廈A座中高層A4室，以763萬元售出，實用698方呎，實呎10,931元，單位原由三湘有限公司1988年105萬元購入，2003年195萬元轉讓至HENFORD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED名下，該公司股東為三湘集團有限公司，董事包括三湘集團董事兼總經理唐愷及財務總監蔣岳峰。若與1988年購入價比較，今次三湘沽貨帳面獲利658萬元或6倍多。

相關字詞﹕三湘集團 伊利莎伯大廈 蝕讓成交 肇輝臺嘉苑 君豪峰 名人入市 玫瑰新邨 馮堯敬 馮鈺聲 永亨銀行馮氏家族

上 / 下一篇新聞

比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
5月整體汽車銷量 按年增11%
5月整體汽車銷量 按年增11%
標普料內地車企今年利潤率受壓
標普料內地車企今年利潤率受壓
恒指再漲204點 北水大減八成
恒指再漲204點 北水大減八成
陳茂波：港股強勢 有助支撐消費
陳茂波：港股強勢 有助支撐消費
海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成
海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成
美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持
美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持
大摩上調泡泡瑪特目標價至302元
大摩上調泡泡瑪特目標價至302元
「全球唯一」初代薄荷色Labubu 108萬拍賣成交
「全球唯一」初代薄荷色Labubu 108萬拍賣成交
彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億
彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億
標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%
標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%
匯控沽阿根廷銀行ADR套現50億
匯控沽阿根廷銀行ADR套現50億
美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者
美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者
全球儲備資產 美元佔比跌穿五成
全球儲備資產 美元佔比跌穿五成
摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」
摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」
張兆聰：德昌倘回落 可中線買入
張兆聰：德昌倘回落 可中線買入
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：金山雲料保歷加通道上落
技術取勝：金山雲料保歷加通道上落
楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會
楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會
周顯：外匯基金難減美債持倉
周顯：外匯基金難減美債持倉
湯文亮：洛杉磯暴動幫了中國
湯文亮：洛杉磯暴動幫了中國
上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂
上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂
MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標
MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標
新田科技城項目招意向涉20公頃地
新田科技城項目招意向涉20公頃地
永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬
永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬
瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢
瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢
瑞銀財富管理滕瑤：中國科技股續看漲
瑞銀財富管理滕瑤：中國科技股續看漲