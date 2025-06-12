新田科技城項目招意向涉20公頃地

香港科技園委任世邦魏理仕作新田科技城項目的商業、營運及投資模式的首席顧問。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延表示，項目為打造跨境創新樞紐提供難得的機遇，尤其是在人工智能、先進製造業、生物科技、綠色科技領域，為新型工業化時代奠定基礎，同時亦就研發、原型設計和中試（即產品正式投產前的試驗）提供空間及基礎設施。

梁志堅：視乎有否科技業相關人士合作

資料顯示，由香港科技園主導的新田科技城項目，涉約20公頃土地，毗鄰深圳皇崗和福田的創新科技區，將組成創科發展樞紐，並成為綜合創科生態圈，促進人工智能與數據科學、生命與健康科技、新材料、新能源、微電子、電子及先進製造等領域的發展。新田科技城項目預計於2027年動工，政府去年《施政報告》宣布，計劃由2026至2027年起，陸續推出約20公頃新創科用地，並交由香港科技園發展及營運。

據悉，整個新田科技城發展將分期進行，但各期發展參數或細節則尚未落實，香港科技園邀請發展商及財團提交意向書，旨在了解各方對項目發展的意見及尋找合作伙伴，並採開放態度，發展商或財團可表達各項意見或發展大計等。項目預計於2027年動工，市場估計，預計最快明年底或2027年初完成首期招標工作。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，項目預計於2027年動工，提早招收發展意向有助了解財團的興趣，不止局限於本地發展商，相信部分高新科技公司亦有興趣參與。資料顯示，新田科技城主要位於新田公路/粉嶺公路以北一帶，總發展面積約600公頃，即逾6400萬方呎土地，當中約300公頃用於創新及科技用途，佔新田科技城總發展面積約一半，可容納700萬平方米或以上的總面積，即涉約7534.8萬方呎，相當於約17個香港科學園。