上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂

明報記者

至於本月最多撻訂的樓盤，是被市場形容為「旺角龍牀盤」、益兆及俊和合作的旺角雋薈，共錄18宗開放式戶撻大訂、料涉殺訂總額約867萬元。本月暫錄的27宗撻訂個案，涉殺訂金額最大屬上源33號屋，原於2021年3月，由一名本地商人以1.2億元、實呎2.46萬元購入，成交價、呎價均創上源新高，買家當時採1230日即近3年半成交期；此洋房屬現樓示範屋，實用4860方呎另連花園，原則5房5套，設計師改裝成3套房連書房及家庭影音室，洋房另一賣點是樓層高度達4.5米。

本周六起再推出招標

上源成交紀錄冊顯示，相關交易已取消，估計買家撻大訂遭沒收8%訂金涉約960萬元；發展商已上載銷售安排，6月14日、即本周六起再推出招標。上源之前亦有撻大訂洋房再次售出的例子，如今年2月以4000萬元、實呎1.47萬元售出的23號洋房，實用2707方呎4套房間隔另連花園，買家成交期10個月；該洋房曾於2021年6月以4300萬元、實呎1.58萬元售出，買家當時採1230日即近3年半成交期，今年初撻大訂，料遭沒收8%訂金涉約344萬元，新成交價比之前賣平約7%。

另永泰地產（0369）和萬科香港合作的沙田顯和里UNI Residence，首錄兩宗1房戶買家撻訂，為3樓實用297方呎C室、7樓實用299方呎J室，上月底分別以412.3萬、449.6萬元售出，目前均顯示交易未再有進展，估計買家撻訂同遭沒收5%訂金，兩宗殺訂總額料涉43萬元。

本月不足兩周錄27宗新盤撻訂

信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，新錄特色戶撻訂，為第1A座30樓A室，實用1589方呎4房雙套間隔、連平台及天台，原於去年7月透過招標以3250萬元、實呎2.04萬元售出，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金約163萬元，發展商安排本周六起再推出招標。至於樂風旗下旺角Elize PARK亦新錄兩宗撻訂，為17樓A、C室，實用341及326方呎兩房戶，原於去年3月以852.4萬元、833.3萬元售出，惟成交記錄冊顯示已終止成交，估計已支付的5%訂金遭沒收，兩宗共涉約85萬元。